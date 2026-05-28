MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα – Έδωσε μάχη για 10 λεπτά και τα κατάφερε

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Φωκίδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Μαγούλα της Δωρίδας, όταν λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της σε ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, η γυναίκα σοκαρίστηκε μόλις είδε τον λύκο μπροστά της στη Φθιώτιδα και προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο.

Όπως λέει η ίδια, ο λύκος ήταν πολύ μεγάλος και επιθετικός, ενώ μάλιστα είχε ανοιχτό το στόμα, μούγκριζε και του έτρεχαν σάλια.

Αυτή μάλιστα πάλεψε με τον λύκο για περίπου δέκα λεπτά, τον χτύπαγε με τη μαγκούρα, μέχρι να καταφέρει να τον διώξει.

Εκείνη ενημέρωσε αμέσως το Δασονομείο Ευπαλίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό.

Λύκος Φωκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Συντετριμμένη η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σέρρες: Ηλεκτροπληξία και πνιγμός τα αίτια θανάτου του 10χρονου στην Ηράκλεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

“ΕΛΑΣ”: Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος η Θεώνη Κουφονικολάκου – Αναπληρωτής αναλαμβάνει και ένας Θεσσαλονικιός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Νίκη Κεραμέως για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: “Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 λεπτά πριν

e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών ύψους 433.000 ευρώ σε επαγγελματίες

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Ιστορικοί περίπατοι σε δύο κοιμητήρια από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης