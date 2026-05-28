Κώστας Παπαδόπουλος: Δέχτηκα απειλές, αλλά δεν φοβάμαι για τη ζωή μου

Στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» βγήκε σήμερα ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο οποίος χθες βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων κατηγορούμενος για επίθεση σε ανήλικο Ρομά.

Η υπόθεση του πρώην παίκτη του Survivor πήρε αναβολή για την 4η Φεβρουαρίου 2027.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος, λοιπόν, μιλώντας σήμερα στο Πρωινό, αποκάλυψε πως δέχθηκε απειλές για τη ζωή του.

«Εγώ το κινητό το πήρα από αυτό το παιδί που έπιασα. Στο μαγαζί μου μπήκε ο ένας από τους πέντε. Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το θέμα με έχουν πάρει δύο τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου. Έχω πάει στην Αστυνομία, το έχω αναφέρει και από τότε έχει σταματήσει. Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου.

Η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται. Όλα τα μαγαζιά της περιοχής έρχονται και μου λένε τα ίδια πράγματα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας. Ζητάμε φύλαξη. Εγώ δεν τον χτύπησα τον 14χρονο, τον ακινητοποίησα, ίσως έβαλα περισσότερη δύναμη. Εκείνος με παρακαλούσε να τον αφήσω, δεν ήθελε να πάει στην αστυνομία. Μου έλεγε ότι θα μου επιστρέψει το κινητό μόνος του εάν τον άφηνα», είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος.