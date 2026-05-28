Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ – Τουλάχιστον 20 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΔΔΗΕ.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε ταυτόχρονες εφόδους και ελέγχους για τον εντοπισμό μελών της οργάνωσης, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικές κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού δικτύου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν το εύρος της δράσης του κυκλώματος, καθώς και πιθανή εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία με περισσότερα στοιχεία για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, τα κατασχεθέντα και τις περιοχές στις οποίες φέρεται να δραστηριοποιούνταν.

