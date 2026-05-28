Θανάσης Αυγερινός για το κόμμα Καρυστιανού: Δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση, κωμικές οι ετικέτες που προσπαθούν να μας κολλήσουν

Ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να συνεργαστεί μετεκλογικά και να συγκυβερνήσει με κάποιο άλλο κόμμα άφησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, Θανάσης Αυγερινός, παρότι η ίδια είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν θα υπάρξουν συνεργασίες με τα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα.

«Αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα θα ήταν να υποστηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις αυτό το κίνημα που γεννιέται. Αισθάνομαι ότι είναι κάτι πρωτοφανές, ασυνήθιστο, ενδεχομένως ιστορικό, γιατί για πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους με εντελώς διαφορετικές αφετηρίες να προσπαθούν να βρουν μια κοινή περπατησιά, διατυπώνοντας μια εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Νομίζω ότι αξίζει αυτό το “πείραμα” κι από αυτή την άποψη θα το υποστήριζα με όλες μου τις δυνάμεις», ανέφερε ο Θανάσης Αυγερινός.

«Καταλαβαίνω ότι το νέο αυτό κίνημα προκαλεί πολλά ερωτήματα, ακριβώς γιατί έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν κάποιες διαχωριστικές γραμμές τις οποίες εμείς και πολλοί πολίτες τις χαρακτηρίζουν ψευδείς. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνος για την Ελλάδα να συνεχίσουμε πιστεύοντας σε κάποιες τέτοιες τεχνητά διαμορφωμένες διαχωριστικές γραμμές», πρόσθεσε.

«Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε έναν κυκεώνα προβλημάτων»

Συνεχίζοντας, ο δημοσιογράφος τόνισε πως «η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε έναν κυκεώνα προβλημάτων», κάνοντας λόγο για διαφθορά και έλλειψη πραγματικής δικαιοσύνης. «Όλες αυτές οι ενστάσεις που διατυπώνονται για τα σκάνδαλα, για τον ρόλο της δικαστικής εξουσίας και για τα τεράστια προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα είναι τόσα πολλά που νομίζω ότι καθιστούν δευτερεύουσες τις όποιες διαφορές υπήρχαν στο παρελθόν. Άλλωστε, μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε και να κρίνουμε βλέποντας πού μας οδήγησε η κοκορομαχία ανάμεσα σε δήθεν αριστερά και δήθεν δεξιά κόμματα».

«Ενοχλούνται τα κόμματα της παλιάς Μεταπολίτευσης»

Ερωτηθείς αν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» απορρίπτει την «ταμπέλα» της δεξιάς ή της ακροδεξιάς, ο κ. Αυγερινός ξεκαθάρισε πως «αυτή είναι μια “ταμπέλα” την οποία προσπαθούν να κολλήσουν με έντονη προσπάθεια όλα τα κόμματα του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. Γιατί το κίνημα που γεννιέται και αυτοχαρακτηρίζεται “Ελπίδα για τη δημοκρατία” θέλει να είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Νομίζω πως θέτει στόχο τού να μιλήσουμε πλέον για μια νέα Μεταπολίτευση. Επομένως, είναι προφανές ότι ενοχλούνται τα κόμματα της παλιάς Μεταπολίτευσης», συνέχισε.

«Ενδεχομένως να υπάρξουν αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις»

Αναφερόμενος στις εκλογές, ο κ. Αυγερινός δήλωσε ότι «είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για το τι θα συμβεί στις εκλογές και μετά από αυτές», επισημαίνοντας πως «ακόμη είναι πολύ συγκεχυμένο το κλίμα». Επιπρόσθετα, ο κ. Αυγερινός είπε πως «ενδεχομένως να υπάρξουν αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις».

Ακολούθως, ερωτηθείς αν η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά και να συγκυβερνήσει με κάποιο κόμμα, ο κ. Αυγερινός ανέφερε πως «το εθνικό συμφέρον είναι πάνω κι από τις ζωές μας, είναι μια αρχή που συμμερίζομαι κι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα κριθούν από το πώς θα τοποθετηθεί το κίνημα αυτό και ποια δύναμη θα του δώσει ο ελληνικός λαός, έτσι ώστε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Αυτός είναι ο μπούσουλας. Είναι προφανές ότι τίποτα δεν αποκλείεται, ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας νέα και παλαιά κόμματα τον τρόπο που θα πορευτούμε. Είναι προφανές ότι ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη», συνέχισε ο κ. Αυγερινός.

Αναφερόμενος στη στάση που κρατούν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών απέναντι στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ο κ. Αυγερινός τόνισε πως «δυσκολεύομαι να σχολιάσω τη στάση πολλών συγγενών που έχουν χάσει τα παιδιά τους ή συγγενείς τους σε αυτή την τραγωδία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αξίζει να είμαστε πιο προσεκτικοί στα συμπεράσματά μας. Διάβασα την ανάρτηση της κυρίας Ντόλκα, η οποία κάλεσε τη Μαρία Καρυστιανού “να τους φάει τα συκώτια”. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει αρκετή αποφασιστικότητα σε μεγάλη μερίδα συγγενών οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί και προβεβλημένοι, αλλά υποστηρίζουν την προσπάθεια της Μαρίας Καρυστιανού».

Στη συνέχεια, ο κ. Αυγερινός γνωστοποίησε πως θα υπάρξουν συνεντεύξεις σε κεντρικά ΜΜΕ, εκτός δηλαδή από την παρουσία του κόμματος στα social media.

«Θα υπάρξουν στελέχη μας που θα εμφανίζονται το επόμενο διάστημα. Και φυσικά θα υπάρχει η διαβούλευση με τον λαό μας συνολικά, με τους πολίτες, καθώς στην ιστοσελίδα μας θα αρχίσουν να εμφανίζονται στο επόμενο διάστημα πακέτα θέσεων, δηλαδή κομμάτια του προγράμματος που βρίσκεται υπό διαμόρφωση», συνέχισε.

«Θεωρώ κωμικές όλες αυτές τις ετικέτες που προσπαθούν κάποιοι να μας κολλήσουν»

Τέλος, σχολιάζοντας τα σενάρια που αναφέρουν πως το κόμμα τελεί υπό ρωσική επιρροή, ο κ. Αυγερινός έκανε λόγο για μια«χυδαιολογία που διακινήθηκε από ορισμένους γνωστούς και μη εξαιρετέους προβοκάτορες των ΜΜΕ που παριστάνουν τους επικοινωνιολόγους. Απαντήσαμε κατηγορηματικά εξαρχής με μήνυση εναντίον τους. Θεωρώ κωμικές όλες αυτές τις ετικέτες που προσπαθούν κάποιοι να κολλήσουν, ακριβώς γιατί τους λείπουν τα ουσιαστικά επιχειρήματα. Μας ενδιαφέρει η συνεργασία με την ελληνική ομογένεια και τους απόδημους Έλληνες σε οποιαδήποτε χώρα κι αν βρίσκονται, μας ενδιαφέρει η συνεργασία με όλες τις χώρες που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμες και ωφέλιμες για τα εθνικά συμφέροντα», κατέληξε ο κ. Αυγερινός.