Μεσολόγγι: Στο νοσοκομείο γυναίκα μετά από επίθεση με κατσαβίδι

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί μεταξύ Ρομά στο Μεσολόγγι, το οποίο φαίνεται ότι αποτελεί συνέχεια του χθεσινού με την επίθεση που δέχθηκε ένας 10χρονος από ομοφύλους του επίσης ανήλικους για να τον κλέψουν.



Οι γονείς του θύματος κατήγγειλαν το συμβάν στην αστυνομία η οποία συνέλαβε τους γονείς των ανηλίκων φερόμενων ως δραστών. Tο πρωί της Τετάρτης όμως άλλο μέλος της οικογένειας χτύπησε με κατσαβίδι την μητέρα του φερόμενου ως θύματος η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.



