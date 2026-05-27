“Αποκαλυπτήρια” για το εμβληματικό έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης του ιστορικού κέντρου Πανοράματος

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών έγιναν τα «αποκαλυπτήρια» του έργου της Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου Πανοράματος, παρουσία της δημοτικής αρχής και εκπροσώπων της ΠΚΜ και της ΑΝΕΘ ΟΤΑ. Πρόκειται για ένα έργο με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία χρηματοδοτεί και τις μελέτες με ποσό 500.000 ευρώ.

Το έργο «αγκαλιάζει» το ιστορικό κέντρο από το πρώην ξενοδοχείο «Νεφέλη», την περιοχή του Λόφου Ανάληψης, τον παλιό οικισμό μέχρι τον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου και εκτείνεται μέχρι το νέο Δημαρχείο. Η εκδήλωση που κράτησε συνολικά περίπου 3 ώρες, ολοκληρώθηκε με συζήτηση και διάλογο, με τις μελετήτριες να απαντούν στα ερωτήματα των παρισταμένων.



Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Αστικών Υποδομών, Δέσποινα Λυπηρίδου, καλωσόρισε το κοινό κάνοντας λόγο για «ένα εμβληματικό έργο».



Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε ότι το εμβληματικό αυτό έργο καλύπτεται στο σύνολό του από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 15εκ ευρώ και η μελέτη με 500.000 ευρώ. Αναφέρθηκε διεξοδικά στη διάσταση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης επισημαίνοντας ότι αυτό συνεπάγεται ποιοτικό αποτέλεσμα. «Το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας στο κέντρο του Πανοράματος είναι κάτι που το ζητάει η τοπική μας κοινωνία» είπε ο Δήμαρχος, ευχαριστώντας τα μέλη όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την θετική υποδοχή του σχεδίου ανάπλασης. «Είναι ένα θετικό υπόδειγμα ευρείας συνεργασίας των φορέων», συμπλήρωσε εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες στους εκπροσώπους των φορέων.



«Σχεδιάσαμε – διεκδικήσαμε – υλοποιούμε. Το Πανόραμα γυρίζει σελίδα, γίνεται πιο πράσινο πιο ανθρώπινο και πιο λειτουργικό» κατέληξε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος ευχαρίστησε την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά και τους συνεργάτες της για την άριστη και δημιουργική συνεργασία προς όφελος των πολιτών.



Το έργο παρουσίασε η μελετητική ομάδα με τις μηχανικούς Μάρθα Χατζηπαρασκευά, Ανδριάνα Λίμπα, Ελένη Μαμιδάκη και Αμαλία Τσαμπάζη. Αναφέρθηκαν στις βιοκλιματικές αναπλάσεις που σχεδιάζονται οι οποίες περιλαμβάνουν:

Αναβάθμιση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων: ενίσχυση της προσβασιμότητας και αισθητική αναβάθμιση.

Δημιουργία νέων πεζοδρομίων με επαρκές πλάτος, όπου απαιτείται.

Αύξηση και ενίσχυση του πρασίνου: φύτευση δέντρων και θάμνων για βελτίωση του μικροκλίματος και της ποιότητας του αέρα.

Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού: εγκατάσταση σύγχρονων καθιστικών, κάδων απορριμμάτων και φωτιστικών.

Προσθήκη έξυπνου αστικού εξοπλισμού.

Δημιουργία πράσινων διαδρομών: σύνδεση του σχολείου και πάρκου Γαλανού αλλά και της οικιστικής ζώνης με το εμπορικό κέντρο του Πανοράματος

Περιπατητικές διαδρομές

Πεζοδρόμια

Δρόμους ήπιας κυκλοφορίας

Διευθετήσεις ομβρίων υδάτων

Υπογειοποιήσεις δικτύων κοινής ωφέλειας

Φυτεύσεις

Ενίσχυση του οδοφωτισμού

Οδεύσεις τυφλών & ράμπες προσβασιμότητας

Δρομολόγηση μίνι μπας για τις μετακινήσεις των επισκεπτών στο κέντρο του Πανοράματος



Παρόντες στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρης Μπίλλιας, ο οποίος εκπροσώπησε και την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, ο Πρόεδρος της ΑΝΕΘ Θωμάς Βράνος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Γεράνης, οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Καρτάλης, Ελένη Γιαννούδη, Σέργιος Κισκίνης και η Εντεταλμένη Σύμβουλος Σοφία Σαουρίδου.