Οι σύγχρονες εξελίξεις στην Καρδιολογία στο επίκεντρο του συνεδρίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος στη Μυτιλήνη

Με μεγάλη συμμετοχή και με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 24ου Καρδιολογικού Συνεδρίου της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΚΕΒΕ), το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Μαΐου 2026 στο Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, στη Λέσβο.

Η επιλογή της Μυτιλήνης έγινε με στόχο την ενημέρωση και τη στήριξη της συγκεκριμένης περιοχής. Το Ρουσέλλειο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης ήταν κατάμεστο σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

Στο συνέδριο καταγράφηκαν 450 εγγραφές συνολικά, εκ των οποίων οι 140 αφορούσαν ομιλητές. Στη διοργάνωση συμμετείχαν καρδιολόγοι, πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες υγείας από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ συμμετείχαν ενεργά και οι τοπικοί επιστήμονες.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν τη σύγχρονη καρδιολογία, καθώς και τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στον συγκεκριμένο ιατρικό κλάδο.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχαν οι ενότητες που αφορούσαν τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, τη σύγχρονη απεικόνιση, τις εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις τεχνολογικές καινοτομίες στην καρδιολογία.

Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης Κοινού & Τελετή Έναρξης

Η έναρξη του συνεδρίου πλαισιώθηκε από ειδική εκδήλωση ευαισθητοποίησης του κοινού, η οποία πραγματοποιήθηκε σε γεμάτη αίθουσα με τη συμμετοχή κατοίκων της Μυτιλήνης. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των πολιτών για τη θωράκιση της καρδιαγγειακής τους υγείας, μέσα από δύο ομιλίες:

Πρωτογενής Πρόληψη Καρδιαγγειακών Νοσημάτων: Στρατηγικές Αναγνώρισης και Διαχείρισης Παραγόντων Κινδύνου. Δευτερογενής Πρόληψη Καρδιακών Νοσημάτων: Από την Αιτία στη Διατήρηση της Καρδιακής Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε βράβευση δύο σημαντικών προσώπων με καταγωγή από τη Μυτιλήνη: του Θεόδωρου Τρύφων, Αντιπροέδρου, συν-Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου της ΠΕΦ, και του Παναγιώτη Ανδρόνικου, Διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, για την προσφορά τους στον τομέα της υγείας και την στήριξή τους στο νησί.

Παράλληλα, βραβεύτηκαν επιστημονικές εργασίες για το ερευνητικό τους έργο και τη συμβολή τους στην εξέλιξη της καρδιολογίας.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του Livemedia, δίνοντας τη δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης σε συμμετέχοντες εντός και εκτός Ελλάδας.

Συνέντευξη:

Ι. Στυλιάδης, Αν. Συντονιστής Διευθυντής, Β’ Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Θ. «Παπαγεωργίου», Πρόεδρος ΚΕΒΕ

