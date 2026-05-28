Φωτιά στο Κρυονέρι – Επί τόπου η Πυροσβεστική με έξι οχήματα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Πέμπτη μέσα σε κατοικημένη περιοχή στο Κρυονέρι Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Ειρήνης στο Κρυονέρι, όπου καίγονται δύο πεύκα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με 22 πυροσβέστες και 6 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Τέλος, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για το αν υπάρχει κίνδυνος οι φλόγες να επεκταθούν σε σπίτια.

