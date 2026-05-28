Κατερίνα Στανίση: Τώρα στην πίστα ντύνονται όλες το ίδιο, τι να βάλουν και τα κοριτσάκια;

Την άποψή της για τις εμφανίσεις των τραγουδιστριών στις νυχτερινές πίστες εξέφρασε η Κατερίνα Στανίση, σχολιάζοντας πως πλέον ντύνονται όλες με τον ίδιο τρόπο, ενώ τόνισε ότι ο κόσμος πηγαίνει στα μπουζούκια «ή για να ακούσει μια ωραία φωνή ή αλλιώς θα πάει σε στριπτιζάδικο».

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!», μιλώντας μεταξύ άλλων για τις ενδυματολογικές επιλογές που επικρατούν σήμερα, αλλά και τις στιλιστικές κατευθύνσεις που ακολουθεί η ίδια.

Αναφερόμενη αρχικά στο αν μια καλλιτέχνιδα πρέπει να εμφανίζεται με εντυπωσιακά ρούχα, η ίδια απάντησε: «Φυσικά, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με της πελάτισσας. Για αυτό και τα πληρώνεις, γιατί είναι μοναδικά. Ξέρεις τι χρήμα έχω ρίξει στο Κολωνάκι και στην Κηφισιά; Μια φορά είχα πάει και στην Ιταλία για να ψωνίσω. Και να σου πω, τα ευχαριστήθηκα κι ας τά ‘δωσα. Έπαιρνα λεφτά, τα δούλευα, δεν τα πλήρωσε κανένας άλλος».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Στανίση σχολίασε τη σημερινή εικόνα στα μπουζούκια, λέγοντας: «Τώρα στην πίστα ντύνονται όλες το ίδιο. Δηλαδή μια κοψιά. Τι να βάλουν και τα κοριτσάκια; Κοίταξε, ή θα πας στα μπουζούκια να ακούσεις μια ωραία φωνή και ωραία ντυμένη κοπέλα, ή θα πας σε στριπτιζάδικο».

Σε ερώτηση για το αν επέλεγε πάντα ξεχωριστά ρούχα στις εμφανίσεις της, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Ως γυναίκα μου άρεσε πολύ το ωραίο ρούχο, το κομψό. Και τα μαγαζιά που τραγουδούσα, οι μεγάλες πίστες, είχαν τέτοια απαίτηση. Έχω φορέσει τα ωραιότερα, δεν μπορώ να πω. Ακόμη και τώρα θέλω να βγαίνω όπως εγώ νομίζω ότι είναι ωραία. Αλλά υπάρχουν και όρια».

Όσο για τα σχόλια που δέχεται από νεότερες τραγουδίστριες για τις ενδυματολογικές της επιλογές στη σκηνή, δήλωσε: «Τα κορίτσια μου λένε: “Τέτοιο ωραίο σώμα, κυρία Κατερίνα, μακάρι να το έχουμε κι εμείς στην ηλικία σας. Να βάλετε ένα έτσι πιο αποκαλυπτικό”. “Παιδιά” λέω “καθίστε καλά”. Δεν θέλω τέτοια πράγματα, θέλω να είναι αριστοκρατικό το φουστάνι, όμορφο. Εντάξει, μία πλάτη να δείξω. Δεν θα βάλω και μπούρκα».