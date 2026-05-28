Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης του άξονα της Αγίας Σοφίας – Δείτε βίντεο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την ανάπλαση του άξονα της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο του thestival.gr, το τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Νίκης και της οδού Προξένου Κορομηλά έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο.

Από το ύψος της Τσιμισκή μέχρι και την Μητροπόλεως θα δημιουργηθεί δρόμος ήπιας κυκλοφορίας ενώ από τη Μητροπόλεως μέχρι τη Λεωφόρο Νίκης, πεζόδρομος.