Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας
«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», σημειώνει το εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.
Αναφέρει ότι η κυβέρνηση «δεν κατάργησε τον νόμο Κατρούγκαλου όπως είχε δεσμευθεί» και της ζητά «να το κάνει τώρα».
Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά η κυβέρνηση «οφείλει άμεσα να νομοθετήσει:
- Τη διατήρηση της σύνταξης χηρείας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας για να μην αναζητηθούν τα υπέρογκα ποσά με τα οποία υπερχρέωσε τους συνταξιούχους λόγω θανάτου, και να συνεχιστεί στο μέλλον η καταβολή του ποσού.
- Την επιστροφή των παρακρατηθέντων λόγω της περικοπής των συντάξεων χηρείας του Δημοσίου μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων.
- Την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου που προβλέπει την καταβολή μιας εθνικής σύνταξης».
