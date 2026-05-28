MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», σημειώνει το εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του.

Αναφέρει ότι η κυβέρνηση «δεν κατάργησε τον νόμο Κατρούγκαλου όπως είχε δεσμευθεί» και της ζητά «να το κάνει τώρα».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά η κυβέρνηση «οφείλει άμεσα να νομοθετήσει:

  1. Τη διατήρηση της σύνταξης χηρείας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας για να μην αναζητηθούν τα υπέρογκα ποσά με τα οποία υπερχρέωσε τους συνταξιούχους λόγω θανάτου, και να συνεχιστεί στο μέλλον η καταβολή του ποσού.
  2. ⁠ Την επιστροφή των παρακρατηθέντων λόγω της περικοπής των συντάξεων χηρείας του Δημοσίου μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων.
  3. ⁠Την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου που προβλέπει την καταβολή μιας εθνικής σύνταξης».

Κώστας Τσουκαλάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο με ξύλα στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Συντετριμμένη η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα στην ταφή της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 6 ώρες πριν

Με 30άρια ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Η προειδοποίηση Μαρουσάκη για την Κ. Μακεδονία

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Σήμερα η ημερίδα του Thestival.gr για τα αναπτυξιακά έργα της Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Κύπρος: Τρεις Ισραηλινοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο – Συνελήφθησαν δύο Σύριοι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γαστούνη: Συνελήφθησαν οι πέντε Ρομά που έκαψαν το νέο κατάστημα του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί