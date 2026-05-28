Εθνική ποδοσφαίρου: Συγκεντρώθηκε η γαλανόλευκη για τα φιλικά του Ιουνίου

Σε ρυθμούς φιλικών Ιουνίου μπαίνει από σήμερα η Εθνική ποδοσφαίρου, με τους παίκτες που έχει καλέσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να συγκεντρώνονται στο ξενοδοχείο που θα τους φιλοξενήσει.

Η Εθνική ποδοσφαίρου έχει μπροστά της αρχικά το φιλικό απέναντι στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι προπονήσεις της γαλανόλευκης θα γίνονται καθημερινά στις 19:00 στο προπονητικό του Ολυμπιακού στον Ρέντη, με τη μόνη διαφοροποίηση να γίνεται στο πρόγραμμα του Σαββάτου (30/05). Εξαιτίας του τελικού του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ (19:00), η προπόνηση θα είναι πρωινή (10:30).

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας:

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης

Αμυντικοί: Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας

Μέσοι: Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος

Επιθετικοί: Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας

