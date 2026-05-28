Λιβάνιος: “Προαιρετική η ηλεκτρονική ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές” – Πώς θα γίνει

Στην ενοποίηση του α’ και β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών μέσω του νέου Κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο ΥΠΕΣ, Θ. Λιβάνιος.

Ο ίδιος μιλώντας στα “Παραπολιτικά 90,1” τόνισε για τις επόμενες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν με διαφορετικό εκλογικό σύστημα, ότι «όποιος συνδυασμός συγκεντρώσει το 42% έχει εκλεγεί δήμαρχος ή περιφερειάρχης».

«Εάν δεν πιάσει κανένας το 42% θα δούμε τι λένε ως δεύτερη επιλογή οι ψηφοφόροι του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου, θα προστεθούν στους δύο πρώτους κι όποιος έχει τους περισσότερους θα κερδίσει. Είναι ουσιαστικά μια ενοποίηση του πρώτου και του δεύτερου γύρου. Φεύγουμε από τη λογική του παζαριού μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου», συμπλήρωσε ο Θοδωρής Λιβάνιος﻿.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως όποιος θέλει θα μπορεί να κάνει αίτηση εγκαίρως, ένα μήνα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές και να πει ότι «θέλω να ψηφίσω ηλεκτρονικά».

«Πώς θα γίνει αυτό; Την μέρα των εκλογών εκτός από τα παραδοσιακά εκλογικά τμήματα που έχουμε σε όλη τη χώρα θα έχουμε γύρω στα 300-450 τμήματα ανάλογα και με τον αριθμό των εκλογών, στα οποία ο εκλογέας μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε από αυτά θέλει, όπου βρίσκεται εκείνη τη μέρα, εφόσον έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και να μπορέσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα για τον δήμο και την περιφέρεια στην οποία έχει τα εκλογικά του δικαιώματα», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών και πρόσθεσε:

«Αυτό θα ενισχύσει τη συμμετοχή, θα διευκολύνει πάρα πολλές κατηγορίες που εργάζονται εκείνη την ημέρα, που είναι φοιτητές ή οτιδήποτε άλλο. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για την αύξηση της συμμετοχής. Η νομιμοποίηση των δημάρχων και των περιφερειαρχών έρχεται πολύ περισσότερο με την αυξημένη συμμετοχή».

«Πάλι θα πάει σε εκλογικό κέντρο, θα υπάρχει δικαστικός αντιπρόσωπος, θα μπει στο παραβάν κι αντί να δει το παραδοσιακό ψηφοδέλτιο θα δει μια ηλεκτρονική συσκευή στο οποίο θα μπει μέσα και θα ψηφίσει τον δήμαρχο και τον περιφερειάρχη της περιοχής του. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι προαιρετική, είναι ένα πραγματικό μέσο διευκόλυνσης, θα διευκολύνει πάρα πολύ όσους θέλουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα», συνέχισε ο κ. Λιβάνιος.

Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές και στο ενδεχόμενο να απαιτηθεί β’ γύρος, ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε πως «η κάλπη είναι μια και είναι πολύ σοβαρή απόφαση», τονίζοντας την κρισιμότητα και τη βαρύτητα που πρέπει να έχουν οι εθνικές εκλογές. Τις συνέκρινε, μάλιστα, με τις Ευρωεκλογές, εκεί όπου οι πολίτες συνήθως ρίχνουν ψήφο διαμαρτυρίας για να «στείλουν ένα μήνυμα».

Ερωτηθείς αν είναι εφικτό να κερδίσει με αυτοδυναμία η ΝΔ την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ο κ. Λιβάνιος σχολίασε εν συντομία πως αυτό θα κριθεί από τα διλήμματα των εκλογών, υπενθυμίζοντας πως οι επόμενες βουλευτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027.

Κληθείς να σχολιάσει την παρουσίαση του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Λιβάνιος παρομοίασε το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού με «ξαναζεσταμμένο φαγητό», τονίζοντας πως τον «ξενίζει» η συντομογραφία.

Ο ίδιος έσπευσε, μάλιστα, να ξεκαθαρίσει πως ο μεγάλος αντίπαλος της ΝΔ εξακολουθεί να είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Πάντως, ανέφερε ότι με τις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, θα είναι πιο ασφαλή τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων και των προθέσεων ψήφου.