Βουλιαγμένη: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε οδηγό με πιστόλι κρότου μετά από καβγά

Στη σύλληψη ενός 34χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., χθες το απόγευμα, μετά από επεισόδιο στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όπου φέρεται να απείλησε άλλον οδηγό προτάσσοντάς του πιστόλι κρότου έπειτα από μεταξύ τους διένεξη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το περιστατικό όταν οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε διαπληκτισμό. Ο 34χρονος φέρεται να απείλησε τον άλλο οδηγό επιδεικνύοντάς του πιστόλι κρότου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Μετά την ενημέρωση του Κέντρου Άμεσης Δράσης, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποίησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με το όχημά του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής.

Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, παρά τη σθεναρή αντίσταση που, σύμφωνα με την αστυνομία, προέβαλε κατά τη διαδικασία.

Σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.