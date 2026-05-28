Θεσσαλονίκη: Τους τσάκωσαν την ώρα της αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Τέσσερις συλλήψεις

Στη σύλληψη δύο ανδρών και δύο γυναικών, ηλικίας 29, 45, 60 και 22 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα (28/5), σε οικισμό του Δήμου Χαλκηδόνος, αστυνομικοί των Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατελήφθη ο 45χρονος να προβαίνει σε αγορά μικροποσότητας κοκαΐνης από τις δύο γυναίκες, ενώ πλησίον βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας.

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς των Τμημάτων Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και Πρόληψης και

Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης,

απογευματινές ώρες χθες σε οικισμό του Δήμου Χαλκηδόνος, τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 29, 45, 60 και 22 ετών (2 άντρες – 2 γυναίκες αντίστοιχα), καθώς, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατελήφθη ο 45χρονος να προβαίνει σε αγορά μικροποσότητας κοκαΐνης από τις δύο γυναίκες, ενώ πλησίον βρέθηκε και κατασχέθηκε μία ψηφιακή ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που διαμένουν ο 29χρονος με την 60χρονη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασία με τρίμματα κάνναβης συνολικού βάρους 34,65 γραμμαρίων και τρία κινητά τηλέφωνα.