Ελισάβετ Σπανού: Η Ιωάννα Τούνη είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Ελισάβετ Σπανού και σχολίασε τον τρόπου που διαχειρίζεται τη δημοσιότητα η Ιωάννα Τούνη, για την οποία μάλιστα έχει αναφερθεί ξανά στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι οι δύο γυναίκες είχαν ένα κοινό σημείο αναφοράς στις ζωές τους, έζησαν στο παρελθόν από έναν μεγάλο έρωτα με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Τα όσα είπε η Ελισάβετ Σπανού για την Ιωάννα Τούνη αλλά και για μία περιπέτεια υγείας που πέρασε η κόρη της, προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (28.05.2026).

Όταν η Ελισάβετ Σπανού ρωτήθηκε για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη για την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, είπε ευθέως τη γνώμη της.

«Πραγματικά δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες είμαστε απαραίτητα επιθετικές η μία στην άλλη. Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με το φύλο. Είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί η Ιωάννα Τούνη», δήλωσε. Μάλιστα στο παρελθόν η Ελισάβετ Σπανού είχε πει ότι θαυμάζει τον Δημήτρη Αλεξάνδρου γιατί από την άλλη υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι non stop στην προβολή.

Για μία περιπέτεια υγείας που πέρασε η κόρη της εξομολογήθηκε: «Νοσηλευτήκαμε γιατί είχε γαστρεντερίτιδα και χρειάστηκε να την κρατήσουν μέσα. Το κακό είναι ότι κόλλησα κι εγώ και η μητέρα μου, κολλήσαμε όλοι και ήταν απανωτά. Ευτυχώς είναι όλα περαστικά. Εγώ έχω την τύχη να έχω τη δυνατότητα να μένω με την κόρη μου. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, έχω να βγω δυο χρόνια έξω».

«Δεν έχω νιώσει στεναχώρια σε σχέση με το παιδί και τη ζωή που έχω τώρα. Απλά έχω νιώσει πολύ έντονα ότι δεν έχω καμία σχέση με την Ελισάβετ που ήμουν πριν. Τώρα ζω κάτι άλλο και διαμορφώνομαι ξανά», πρόσθεσε η Ελισάβετ Σπανού.

Τέλος η Ελισάβετ Σπανού εξέφρασε την επιθυμία της να ασχοληθεί με την τηλεόραση.

«Θα με έβλεπα σε κάποιο πάνελ. Δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση. Αν μου γινότανε, θα το αξιολογούσα γιατί η τηλεόραση είναι κάτι που μου αρέσει, η επικοινωνία είναι κάτι που μου αρέσει», είπε χαρακτηριστικά.

