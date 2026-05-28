Κατερίνα Διδασκάλου: Σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μείνεις έγκυος

Η Κατερίνα Διδασκάλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” με την Κατερίνα Καινούργιου, το πρωινό της Πέμπτης, στο πρόγραμμα του Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε τόσο στη σύνδεση που έχει με την πίστη όσο και στον τρόπο που αντιμετωπίζονται, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες όταν διανύουν την εγκυμοσύνη τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Κατερίνα Διδασκάλου παραδέχθηκε αρχικά πως “σέβομαι και γω την παγκόσμια αρμονία και μια ανώτερη δύναμη που μας διέπει, αλλά ποτέ δεν πίστεψα στον τιμωριτικό Θεό που μας κοιτάζει από πάνω. Και τιμωρεί και βάζει ενοχές και τέτοια, όχι, ποτέ”.

“Έχουν αρχίσει τα πράγματα να ‘ναι λίγο καλύτερα, αλλά είναι μια πικρή αλήθεια πως σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μείνεις έγκυος. Δυστυχώς. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή πάνω σ’ αυτό, ομολογώ, “τι ωραία, θα σκίσει η σειρά” μου είπε ο Μανούσος Μανουσάκης όταν του το ανακοίνωσα. Έτσι και έγινε”, συμπλήρωσε.

“Δούλευα κανονικά τότε σε όλη την εγκυμοσύνη μου. Πάντα, σε όλες τις εγκυμοσύνες μου, δούλευα. Δεν το ‘χω μετανιώσει καθόλου. Αν καμιά φορά στενοχωριέμαι αναδρομικά είναι για τις ώρες που έμεινα μακριά από τα παιδιά μου λόγω αυτής της δουλειάς” τόνισε, επίσης, η Κατερίνα Διδασκάλου στην ψυχαγωγική εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.