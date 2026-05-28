Νόσος των Λεγεωναρίων: Αυξήθηκαν κατά έξι φορές τα κρούσματα από το 2020 στην Ελλάδα

Η νόσος των Λεγεωναρίων προσβάλλει ολοένα περισσότερα άτομα στην χώρα μας, πιθανώς λόγω της ελλιπούς συντήρησης των συστημάτων κλιματισμού, ψύξης και των κάθε είδους ντους.

Νέες εκθέσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου & Προλήψεως Ασθενειών (ECDC) αποκαλύπτουν ότι μεταξύ 2020 και 2025 τριπλασιάσθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που νόσησαν από τα κλιματιστικά και άλλες πηγές σταγονιδίων μολυσμένου νερού.

Ειδικότερα, το 2020 είχαν αναφερθεί στη χώρα μας 29 περιστατικά, ενώ το 2025 είχαν φθάσει στα 180. Από τα κρούσματα του 2025, τα 80 αφορούσαν ταξιδιώτες που έμεναν σε τουριστικά καταλύματα στη χώρα μας, τα 83 την κοινότητα και 7 νοσοκομείο. Άλλα 10 είχαν πιθανή πηγή έκθεσης ταξίδι.

Οι 11 από τους ασθενείς του 2025 έχασαν τελικά τη ζωή τους. Οι 10 είχαν πιθανή πηγή έκθεσης την κοινότητα και ο ένας νοσοκομείο. Πενήντα από τα κρούσματα αναφέρθηκαν στην Αττική και 20 στην Κεντρική Μακεδονία.

Η νόσος των Λεγεωναρίων ήταν συχνότερη σε άνδρες ηλικίας 65 ετών και άνω. Επιπλέον, τα περισσότερα κρούσματα αναφέρθηκαν από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο.

Τι είναι η νόσος των Λεγεωναρίων

Η νόσος των Λεγεωναρίων είναι μία σοβαρή μορφή πνευμονίας που προκαλείται από το βακτήριο λεγεωνέλλα (Legionella). Το βακτήριο αυτό είναι ευρέως διαδεδομένο στη φύση, το νερό και το χώμα. Αποικίζει εύκολα όλα τα συστήματα ύδρευσης, κυρίως:

Το δίκτυο παροχής θερμού και κρύου νερού (ντους)

Τα ντεπόζιτα

Τις δεξαμενές

Τις σωληνώσεις με ελάχιστη ή καθόλου ροή νερού

Το βακτήριο μπορεί να μολύνει ακόμα και το νερό στα σιντριβάνια, τα υδρομασάζ, τα ιαματικά λουτρά και τις θερμές ιαματικές πηγές.

Ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό του στις σωληνώσεις και τις δεξαμενές αποτελούν οι θερμοκρασίες νερού από 25 έως 42 βαθμούς Κελσίου (°C) και τα ιζήματα (βιομεμβράνη και άλατα).

Η νόσος των Λεγεωναρίων μεταδίδεται αερογενώς με εισπνοή του βακτηρίου. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν νερό που είναι μολυσμένο, διασκορπιστεί στον αέρα υπό μορφή σταγονιδίων (αεροζόλ, ντους). Ωστόσο το βακτήριο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η νόσος των Λεγεωναρίων εκδηλώνεται κυρίως με πνευμονία. Είναι δυνητικά θανατηφόρος, κοστίζοντας τη ζωή στο 5% έως 30% των ανθρώπων που προσβάλλει.

Πιο ευάλωτοι σε αυτήν είναι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 50 ετών, οι καπνιστές και όσοι κάνουν θεραπεία με κορτικοστεροειδή (κορτιζόνη) ή άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Κινδυνεύουν επίσης οι διαβητικοί, οι πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, οι ασθενείς με καρκίνο ή νεφρική ανεπάρκεια, οι μεταμοσχευμένοι και όσοι έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Σημαντική αύξηση και στην Ευρώπη

Η νόσος των Λεγεωναρίων δεν αυξάνεται μόνο στην χώρα μας. Από το 2020 έως και το 2024 τα κρούσματά της διπλασιάσθηκαν στις 30 χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ/ΕΟΧ). Έτσι, από 8.432 που ήταν το 2020, έφτασαν τα 15.362 το 2024.

Σε τέσσερις χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία) καταγράφηκε η πλειονότητα των κρουσμάτων (το 71%). Και αυτό, μολονότι αντιπροσωπεύουν το 50% του πληθυσμού της ΕΕ/ΕΟΧ.

Από τους ασθενείς του 2024, οι τουλάχιστον 1.117 (ή ποσοστό 9%) δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Το αληθινό ποσοστό όμως ίσως είναι μεγαλύτερο, διότι το ECDC δεν είχε δεδομένα για την έκβαση περίπου 3.000 εκ των ασθενών.

