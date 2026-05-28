Μπούτσκος: Έχουμε αποδείξει το μέταλλό μας, είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο γήπεδο

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Παντελής Μπούτσκος στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του απέναντι στον Παναθηναϊκό Aktor στο Game 1, ενώ αναφέρθηκε και στην «επόμενη μέρα» του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μας. Μετά από ένα θεαματικά μεγάλο διάστημα απραξίας είχαμε ενέργεια και πειθαρχία, παίξαμε σωστό μπάσκετ. Είχαμε 29 ασίστ, σημαίνει πολλά για τον χαρακτήρα της ομάδας. Έχουμε αποδείξει το μέταλλο των παικτών μας. Είμαστε περήφανοι για αυτό που καταθέτουμε στο παρκέ.

Υπάρχει ένα turning point στην 3η περίοδο, ο κόσμος μπήκε στην εξίσωση, οι αντίπαλοι τους έδειξαν την ποιότητά τους και πήραν την νίκη. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλουμε στη Θεσσαλονίκη στο 2ο παιχνίδι να παίξουμε με την ίδια ενέργεια και την ίδια ένταση, χωρίς φόβο, να είμαστε ο εαυτός μας. Να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας ένα παιχνίδι τόσο ανταγωνιστικό. Αν το αξίζουμε, να ξαναφέρουμε τη σειρά εδώ».

Για την ανταγωνιστικότητα του ΠΑΟΚ και το δείγμα όσων ακολουθούν: «Είμαστε περήφανοι που δίνουμε αυτό το lead in στη νέα εποχή. Γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια με τον κόουτς Τρινκιέρι και με τον νέο GM, τον Γιώργο Τσιάρα. Γίνονται στοχευμένες ενέργειες για να οργανωθούν δομές και ρουτίνες σε υψηλό επίπεδο. Σίγουρα, υπάρχει αισιοδοξία στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για την επόμενη μέρα».