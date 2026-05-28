Περιπολίες με έξι ηλεκτρικά ποδήλατα στη Θεσσαλονίκη: Στόχος η ταχύτερη και πιο φιλική προς το περιβάλλον αστυνόμευση

Περιπολίες με ηλεκτρικά ποδήλατα σε όλο το παραλιακό μέτωπο και τους πεζοδρόμους, εκεί όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός κατοίκων και επισκεπτών, ξεκινά η Δημοτική Αστυνομία του δήμου Θεσσαλονίκης, κάνοντας στροφή σε πιο εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης μέσα στην πόλη.

Όπως είπε στην ΕΡΤ και την εκπομπή UPDATE, ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, «ο λόγος της επανασύστασης με τους ποδηλατιστές είναι πιο πυκνή η παρουσία των δημοτικών αστυνομικών σε κρίσιμους δρόμους και πεζοδρόμους της πόλης, όπως τη νέα παραλία».

Οι περιπολίες με ποδήλατα θα γίνονται, αρχικά, κάθε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο στην παραλία και τους πεζοδρόμους στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα της ανάγκης να αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου για λόγους περιβαλλοντικούς, οικολογικούς και κυκλοφοριακούς.

Δήμος Θεσσαλονίκης

