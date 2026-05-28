ΠΑΣΟΚ για κόμμα Τσίπρα και δημοσκοπήσεις: Συγκεκριμένα συστήματα επιδιώκουν τη διατήρηση της ΝΔ στη διακυβέρνηση

«Τις τελευταίες μέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα, που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση του.

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «κατά παράβαση της απόφασης του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων, δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες, πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της RealPolls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες».

«Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων», σχολιάζει.

Αναφορικά, δε, με την εταιρεία RealPolls, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς εκπροσωπείται από τον κ. Αλληλόμη, συνεργάτη του κ. Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της Πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής». Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «τα στελέχη της ΕΛΑΣ αρνούνται να βγουν σε πάνελ με στελέχη άλλων κομμάτων, ακολουθώντας την τακτική των μονολόγων που έχουν εγκαινιάσει οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Δοξάζονται αμφότεροι κρυπτόμενοι».

Καταληκτικά σχολιάζει πως «όσοι παίζουν τα ρέστα τους για ένα βολικό πολιτικό σκηνικό, θα διαψευστούν όπως πάντα με εκκωφαντικό τρόπο από τον ελληνικό λαό».