Χρήστος Νικολόπουλος: Τα τελευταία χρόνια ό,τι γράφεται, σε έναν χρόνο, ξεχνιέται

Ο Χρήστος Νικολόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Νωρίς νωρίς” και τη δημοσιογράφο Φανή Τζομακα όπως είδαμε, το πρωινό της Πέμπτης, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, μάλιστα, ο δημοφιλής μουσικοσυνθέτης αναφέρθηκε στις αλλαγές που παρατηρεί στη μουσική βιομηχανία με την πάροδο των χρόνων αλλά και στη νέα γενιά μουσικών.

Ειδικότερα, ο Χρήστος Νικολόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “η σημερινή εποχή είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη που ζήσαμε εμείς και με τον τρόπο που δουλεύαμε τότε. Υπήρχε μια επαφή με τον τραγουδιστή, με τον στιχουργό, τα δουλεύαμε τα τραγούδια πολύ και υπήρχε μια δημιουργικότητα κοινή με όλους τους συντελεστές”.

“Τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε, ό,τι γράφεται, σε έναν χρόνο ξεχνιέται δυστυχώς”.

“Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό τα νέα παιδιά να μαθαίνουν από τους παλαιότερους και να συνεχίζουν. Κάποιοι απ’ αυτούς μπορεί να γίνουν μουσικοί, να το αγαπήσουν το δικό μας είδος το οποίο και φυσικά συνεχίζει να υπάρχει” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Χρήστος Νικολόπουλος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.