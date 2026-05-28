Κρήτη: Εντοπίστηκαν σκύλοι σε ακατάλληλες συνθήκες – Δύο συλλήψεις και πρόστιμα

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν σήμερα (28/05) οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο Κρήτης, για κακοποίηση και παραμέληση σκύλων, στο πλαίσιο των ελέγχων για την προστασία ζώων συντροφιάς, που διενεργεί το Κλιμάκιο Ελέγχων Προστασίας Ζώων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.



Στην πρώτη περίπτωση, όπως αναφέρει το creta24, μετά από εισαγγελική εντολή, έγινε το πρωί έρευνα σε σπίτι στο Ηράκλειο παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη ενός θηλυκού ημίαιμου σκύλου, καθώς διαπιστώθηκε ότι το ζώοζούσε σε πολύ κακές συνθήκες. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν πολλά σκουπίδια και έντονη δυσοσμία, κάτι που επηρέαζε σοβαρά την ευζωία του σκύλου.



Ο σκύλος απομακρύνθηκε προσωρινά και μεταφέρθηκε στο κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου για την προστασία του, σύμφωνα με τον νόμο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Από την κτηνιατρική εξέταση προέκυψε ότι το ζώο είχε μικροτσίπ, ήταν στειρωμένο, αλλά δεν ήταν εμβολιασμένο και είχε πολλούς ψύλλους. Ενημερώθηκαν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας για έλεγχο του χώρου. Στον ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.



Βρήκαν σκύλο δεμένο και παραμελημένο

Στη δεύτερη περίπτωση, μετά από καταγγελία τουριστών για σκύλο που ζούσε παραμελημένος σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, κινητοποιήθηκε άμεσα το Β’ Αστυνομικό Τμήμα. Οι αστυνομικοί βρήκαν το ζώο δεμένο με αλυσίδα περίπου 2,5 μέτρων, χωρίς επαρκή τροφή και σε συνθήκες παραμέλησης.



Μετά από έρευνα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Διαπιστώθηκε ότι το ζώο είχε μικροτσίπ και ήταν εμβολιασμένο, όμως δεν ήταν στειρωμένο. Ζητήθηκε κτηνιατρική εξέταση από την Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

