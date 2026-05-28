Φ. Κουβέλης: Όσο η Κεντροαριστερά δεν ενοποιείται πολιτικά, ο Μητσοτάκης θα είναι ο νικητής – Ο Τσίπρας δεν έπρεπε να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ως καιροσκοπική χαρακτήρισε ο Φώτης Κουβέλης τη στάση μελών του ΣΥΡΙΖΑ να κρατήσουν τις βουλευτικές τους έδρες, ενώ έχουν δηλώσει πως θα πάνε σε άλλα κόμματα, ένα εξ αυτών και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ο κ. Κουβέλης ξεκαθάρισε πως δεν θα καλούσε στον τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα. “Θα περίμενα να με καλέσει αυτός να με ρωτήσει πώς νιώθω”, είπε.

«Θα έλεγα στον Αλέξη Τσίπρα να προσέχει», σημείωσε ο κ. Κουβέλης, «είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολική ζωή, τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση που δεν υπάρχουν βεβαιότητες», συνέχισε. Ο ίδιος πάντως σημείωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κανέναν λόγο να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. «Έπρεπε να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο, του εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες», είπε.

Συνεχίζοντας, ο κ. Κουβέλης ανέφερε πως «ο ελληνικός λαός βλέπει ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει το αντίπαλο πολιτικό δέος. Και όσο η ποικιλώνυμη κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενοποιεί την πολιτική της συμπεριφορά, δεν στρατεύεται σε μία ενωτική πολιτική στάση, ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι αναμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά”, εκτίμησε ο Φώτης Κουβέλης. “Γι’ αυτό πρέπει οι δυνάμεις οι προοδευτικές, όπως λέγονται, οι κεντροαριστερές να συνυπολογίσουν το γεγονός, για τη στάση των πολιτών και να αποφασίσουν, εγκαταλείποντας αλαζονείες, ηγεμονισμούς και όλα τα συναφή να συνεργαστούν. Μόνο τότε υπάρχει η ελπίδα να αντικατασταθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης», κατέληξε ο κ. Κουβέλης.