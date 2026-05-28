Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση του καναλιού

Την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.

Η Χριστίνα Βίδου θα παρουσιάζει τα κεντρικά δελτία του σταθμού τα Σαββατοκύριακα.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη. Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το τελευταίο της δελτίο στο κανάλι την Παρασκευή 8 Μαΐου, κλείνοντας τον κύκλο της στον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια.