MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Η Λένα Φλυτζάνη αναλαμβάνει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση του καναλιού

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.

Η Χριστίνα Βίδου θα παρουσιάζει τα κεντρικά δελτία του σταθμού τα Σαββατοκύριακα.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ με χαρά ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 την παρουσίαση του καθημερινού Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού αναλαμβάνει η Λένα Φλυτζάνη. Με σπουδές στη Νομική και τη Δημοσιογραφία, η Λένα Φλυτζάνη ανήκει στη νέα γενιά δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου συνεχίζει η Χριστίνα Βίδου. Ο ΣΚΑΪ εύχεται στη Λένα Φλυτζάνη κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Η Σία Κοσιώνη παρουσίασε το τελευταίο της δελτίο στο κανάλι την Παρασκευή 8 Μαΐου, κλείνοντας τον κύκλο της στον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

NASA: Το σχέδιο για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη παίρνει μορφή

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Είναι ασφαλές να βουρτσίζετε τα δόντια σας με μαγειρική σόδα;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δήθεν λογιστές και υπάλληλοι της ΔΕΗ εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Λεία πάνω από 78.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία: Τέσσερις τραυματίες, “Αλλάχου Άκμπαρ” φώναζε ο δράστης

ΔΙΕΘΝΗ 11 δευτερόλεπτα πριν

Washington Post: Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για να βάλει το πρόσωπο του προέδρου σε χαρτονόμισμα των 250$

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Τανιμανίδης για Σταύρο Φλώρο: Δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, άνθρωποι παθαίνουν ατυχήματα παντού, αυτό έτυχε να είναι εκεί