Παγκράτι: Συνελήφθη 27χρονος για δεκάδες απάτες – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας 27χρονος, ο οποίος κατηγορείται για δεκάδες περιπτώσεις απάτης με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερισμάτων και πρόσληψης προσωπικού ενώ για την υπόθεση μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 94 περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών.



Σύμφωνα με την έρευνα, ο 27χρονος που συνελήφθη στου Ζωγράφου, δρούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024 και παρουσίαζε τον εαυτό του ως υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών στον χώρο της εστίασης και της ναυτιλίας. Μέσω αγγελιών εργασίας σε ιστοσελίδες, προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν εργασία και κανόνιζε συναντήσεις μαζί τους που γίνονταν σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας.



Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και με πρόσχημα τη διαδικασία πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και ευαίσθητα στοιχεία των θυμάτων, όπως αντίγραφα ταυτοτήτων, εκκαθαριστικά σημειώματα, τραπεζικά στοιχεία αλλά και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες του Δημοσίου. Με τα δεδομένα αυτά στην συνέχεια αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικές εφαρμογές ή προχωρούσε ακόμη και στην έκδοση τραπεζικών καρτών.



Ο 27χρονος χρησιμοποιώντας τα στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και στην συνέχεια δημοσίευε ψεύτικες αγγελίες ενοικίασης των ακινήτων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, προσελκύοντας ενδιαφερόμενους ενοικιαστές.



Κατά τις συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα-ενοικιαστές, εισέπραττε χρηματικά ποσά ως προκαταβολές για τη δήθεν κράτηση των διαμερισμάτων, χωρίς φυσικά να ολοκληρώνεται ποτέ η ενοικίαση. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσε από τα διαμερίσματα αντικείμενα αξίας, όπως τηλεοράσεις και ηλεκτρικές συσκευές.



Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του θεωρείται μια περίπτωση στο Περιστέρι, όπου μέσα σε μόλις δύο ημέρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας συνολικά περισσότερα από22.000 ευρώ.



Μέχρι στιγμής, η προανάκριση έχει δείξει ότι από τις 94 εξιχνιασμένες περιπτώσεις ο 27χρονος απέσπασε συνολικά 85.169 ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.



Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και να επιχείρησε να διαφύγει, απωθώντας τους αστυνομικούς.



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση, βία κατά υπαλλήλων και παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.