Ευρυτανία: Οργανωμένο “εργοστάσιο” κάνναβης εντοπίστηκε μέσα σε δάσος

Σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύσβατη δασική περιοχή της Ευρυτανίας, στη θέση «Βράχος», εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, η οποία είχε αναπτυχθεί σε αποψιλωμένη έκταση περίπου 4 στρεμμάτων, μέσα σε πυκνή φυσική βλάστηση ελάτης.

Στο σημείο βρέθηκε πλήρως διαμορφωμένη εγκατάσταση καλλιέργειας, που περιλάμβανε αυτοσχέδιο θερμοκήπιο με 907 πλαστικές συσκευασίες προφύτευσης γεμάτες χώμα και σπόρους κάνναβης, αρκετοί από τους οποίους βρίσκονταν ήδη σε στάδιο ανάπτυξης.

Παράλληλα εντοπίστηκαν 7 δενδρύλλια κάνναβης με πλήρες ριζικό σύστημα, ύψους έως 20 εκατοστών, τα οποία εκριζώθηκαν από τις αρχές, καθώς και 541 αποξηραμένοι κορμοί κάνναβης, που προέρχονταν από προηγούμενη συγκομιδή.

Η καλλιέργεια, σύμφωνα με την αστυνομία, διέθετε οργανωμένο και εκτεταμένο δίκτυο υποδομών, καθώς είχε εγκατασταθεί αρδευτικό σύστημα μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων, το οποίο αντλούσε νερό από παρακείμενο χείμαρρο, εξασφαλίζοντας την πλήρη υδροδότηση της φυτείας.

Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί επίσης πρόχειρα καταλύματα με σκηνές, όπου βρέθηκαν τρόφιμα, είδη ένδυσης και στρώματα, ενώ κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία, λιπάσματα, φωτοβολταϊκός εξοπλισμός και λοιπά αντικείμενα που σχετίζονταν με τη λειτουργία της εγκατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της οργανωμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από αστυνομικές δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου με τη συνδρομή ΟΠΚΕ, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να εκτελούν καλλιεργητικές εργασίες.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, καθώς και χρηματικά ποσά ύψους 320 ευρώ και 1.000 λεκ Αλβανίας.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας και παραπέμφθηκαν σε ανακριτικές αρχές με κακουργηματική δικογραφία.

Ευρυτανία

