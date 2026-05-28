MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νεϊμάρ: Ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας με τον τραυματισμό του ενόψει Μουντιάλ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

“Συναγερμός” έχει σημάνει στις τάξεις της εθνικής Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση στη “σελεσάο”, ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

Ο 34χρονος Νεϊμαρ ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια της πρώτης του προπόνησης με την Εθνική Βραζιλίας στην Τερεσόπολις και αποχώρησε πρόωρα από το πρόγραμμα.

Όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, ο οποίος έχει να φορέσει τη φανέλα της “σελεσάο” από το 2023, μεταφέρθηκε άμεσα σε κλινική του Ρίο ντε Τζανέιρο για να υποβληθεί σε σειρά εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων.

Αν και η Σάντος μίλησε μόνο για ένα ελαφρύ πρήξιμο στο πόδι του και έναν μικροτραυματισμό που τον είχε ήδη αφήσει εκτός στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας, η χρονική συγκυρία δεν είναι καλή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, οι συνεργάτες του Κάρλο Αντσελότι θεωρούν ότι δεν υπήρξε πλήρης ενημέρωση σχετικά με την πραγματική εικόνα του τραυματισμού.

Το νέο απρόοπτο με τον Νεϊμάρ έρχεται μόλις δύο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2026 απέναντι στο Μαρόκο, με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας να βρίσκεται σε αναμονή, προκειμένου να επανεκτιμήσει την κατάστασή του μέσα στις επόμενες ώρες.

Ήδη ο Νεϊμάρ τέθηκε εκτός των φιλικών αναμετρήσεων απέναντι σε Παναμά και Αίγυπτο, με την κατάσταση του να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της σελεσάο.

Νεϊμάρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Μετακινείται σε άλλη θέση άγαλμα 20 μέτρων του Μέσι στην Ινδία για να μην το πάρει ο αέρας

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Κανόνας σε κρουαζιερόπλοια εξοργίζει τους επιβάτες: Πρόστιμο 60 ευρώ για μια απλή συνήθεια στον μπουφέ

ΠΑΙΔΕΙΑ 5 ώρες πριν

Το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη προς τους υποψηφίους των Πανελληνίων: “Να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Φωκίδα: Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα – Έδωσε μάχη για 10 λεπτά και τα κατάφερε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Σήμερα οι 4οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες “Geri Olympics” στη ΜΕΝΤ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

“Η Πόλις Εάλω”: Εκδήλωση ιστορικής μνήμης σήμερα στο Συνοικισμό Κωνσταντινουπολιτών στην Πυλαία