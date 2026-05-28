Νεϊμάρ: Ανησυχία στην Εθνική Βραζιλίας με τον τραυματισμό του ενόψει Μουντιάλ

“Συναγερμός” έχει σημάνει στις τάξεις της εθνικής Βραζιλίας, καθώς ο Νεϊμάρ δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση στη “σελεσάο”, ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

Ο 34χρονος Νεϊμαρ ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα κατά τη διάρκεια της πρώτης του προπόνησης με την Εθνική Βραζιλίας στην Τερεσόπολις και αποχώρησε πρόωρα από το πρόγραμμα.

Όπως αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, ο οποίος έχει να φορέσει τη φανέλα της “σελεσάο” από το 2023, μεταφέρθηκε άμεσα σε κλινική του Ρίο ντε Τζανέιρο για να υποβληθεί σε σειρά εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων.

Αν και η Σάντος μίλησε μόνο για ένα ελαφρύ πρήξιμο στο πόδι του και έναν μικροτραυματισμό που τον είχε ήδη αφήσει εκτός στα δύο τελευταία παιχνίδια της ομάδας, η χρονική συγκυρία δεν είναι καλή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, οι συνεργάτες του Κάρλο Αντσελότι θεωρούν ότι δεν υπήρξε πλήρης ενημέρωση σχετικά με την πραγματική εικόνα του τραυματισμού.

Το νέο απρόοπτο με τον Νεϊμάρ έρχεται μόλις δύο εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ του 2026 απέναντι στο Μαρόκο, με το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας να βρίσκεται σε αναμονή, προκειμένου να επανεκτιμήσει την κατάστασή του μέσα στις επόμενες ώρες.

Ήδη ο Νεϊμάρ τέθηκε εκτός των φιλικών αναμετρήσεων απέναντι σε Παναμά και Αίγυπτο, με την κατάσταση του να παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της σελεσάο.