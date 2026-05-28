Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που “κάρφωνε” τα μπλόκα της τροχαίας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη

Στη σύλληψη μίας 26χρονης προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κόρινθο καθώς η γυναίκα μαζί με ακόμα έναν άτομο που αναζητούν ήταν διαχειριστές σε ομάδα του vider που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα της ΕΛΑΣ.



Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, η συγκεκριμένη κοινότητα-ομάδα, η οποία δημιουργήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2025, αριθμούσε 3.926 μέλη και σύμφωνα με τις αρχές, είχε ως σκοπό τη μαζική ενημέρωση των χρηστών για τα ακριβή σημεία και τον χρόνο διενέργειας αστυνομικών ελέγχων από υπηρεσίες της Τροχαίας σε όλη τη χώρα και κυρίως στην Κορινθία.



Κατά την διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι μέσω της ομάδας κοινοποιούνταν πληροφορίες σχετικά με μπλόκα και ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, γεγονός που – σύμφωνα με τη δικογραφία – υπονόμευε την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.



Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος της 26χρονης ημεδαπής σχηματίστηκε δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 35χρονος ημεδαπός.



Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.