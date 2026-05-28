ΑΑΔΕ: Μόνο ψηφιακά οι καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα – Καταργείται το 1517

Αποκλειστικά μέσω ψηφιακών διαύλων πραγματοποιείται πλέον η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα, με την κατάργηση της τηλεφωνικής γραμμής 1517.

Η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναφορών πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων, οι φορολογούμενοι καλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών:

Οικονομικά εγκλήματα: Αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mailto:kataggelies@aade.gr” href=”mailto:kataggelies@aade.gr”>kataggelies@aade.gr

Αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mailto:kataggelies@aade.gr” href=”mailto:kataggelies@aade.gr”>kataggelies@aade.gr Φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις: Υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής “Καταγγελίες Πολιτών” στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Καταγγελίες πολιτών.

Η ορθή επιλογή του διαύλου υποβολής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτητα εξέτασης της κάθε αναφοράς.

Προσεχώς, η ειδική εφαρμογή “Καταγγελίες Πολιτών” θα αναβαθμιστεί για να περιλαμβάνει καταγγελίες τόσο οικονομικού εγκλήματος όσο και ζητημάτων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: