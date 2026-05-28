Με 30άρια ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Η προειδοποίηση Μαρουσάκη για την Κ. Μακεδονία

Αίθριος αναμένεται ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην πρόγνωσή του σχολίασε ότι ο καιρός το τριήμερο «δεν προβληματίζει», ωστόσο προειδοποίησε για μπουρίνια σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέφερε: «Φαίνεται και πάλι να μας προσεγγίζει μια διαταραχή από τα Βαλκάνια. Θα επιδεινωθεί ο καιρός προς το βράδυ, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Προσοχή σε μπουρίνια για την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, γύρω γύρω από τη Θεσσαλία. Αυτή η αστάθεια θα επεκταθεί πιο νότια μέσα στην Τρίτη.

Επομένως, όσοι σχεδιάζουν αποδράσεις τις επόμενες ημέρες μέχρι και τη Δευτέρα δεν φαίνεται να τους προβληματίζει ιδιαίτερα ο καιρός. Μια προσοχή γύρω από το κεντρικό Αιγαίο όπου ο βοριάς μέχρι και αύριο θα είναι ενισχυμένος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα βγει απαγορευτικό, απλά θα φτάνουμε σε ισχυρές εντάσεις στα 7 μποφόρ. Και μία προσοχή αύριο στην Πελοπόννησο για τις καταιγίδες και μία προσοχή προς το βράδυ της Δευτέρας για τη Βόρεια Ελλάδα που και πάλι θα ξεσπάσουν μπουρίνια ακόμη και καταιγίδες. Γενικά, η θερμοκρασία θα βρίσκεται γύρω από τους 30 βαθμούς οι μέγιστες και σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία της θάλασσας προς τα βόρεια τμήματά της θα είμαστε κοντά στους 16-17 βαθμούς, προς τα κεντρικά 17-19 και κοντά στους 20 στα νότια».