Αυτοκίνητο και ελαστικά το καλοκαίρι: Τι χρειάζεται προσοχή

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού επηρεάζουν σημαντικά την κατάσταση του αυτοκινήτου και ιδιαίτερα των ελαστικών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η άσφαλτος μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 60 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που αυξάνει τη φθορά και τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ένας από τους σημαντικότερους ελέγχους αφορά την πίεση των ελαστικών. Η ζέστη προκαλεί διαστολή του αέρα στο εσωτερικό τους και για αυτό οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασμένη πίεση μπορεί να μειώσει την πρόσφυση και να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου.

Παράλληλα, είναι απαραίτητος ο έλεγχος του πέλματος. Φθαρμένα ελαστικά δυσκολεύουν το φρενάρισμα και αυξάνουν την πιθανότητα ολίσθησης, ειδικά σε ξαφνική καλοκαιρινή βροχή.

Οι ειδικοί συνιστούν επίσης έλεγχο στα υγρά του κινητήρα, στο σύστημα ψύξης και στη λειτουργία του κλιματισμού πριν από τις καλοκαιρινές μετακινήσεις. Τα μεγάλα ταξίδια με αυξημένο φορτίο απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς καταπονούν περισσότερο τα ελαστικά και το όχημα συνολικά.

Αυτοκίνητο

