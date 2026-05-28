Τουρίστρια βούτηξε στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι για να δροσιστεί – Δείτε βίντεο

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν στη Φοντάνα ντι Τρέβι, όταν μία τουρίστρια αποφάσισε να βουτήξει μέσα στο εμβληματικό σιντριβάνι προκειμένου να ανακουφιστεί από τον έντονο καύσωνα που πλήττει την Ρώμη.

Το περιστατικό με την τουρίστρια στη Φοντάνα ντι Τρέβι σημειώθηκε εν μέσω ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στη Ρώμη, με χιλιάδες επισκέπτες να αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη.

Η γυναίκα, αδιαφορώντας για τους κανόνες προστασίας του ιστορικού μνημείου, πέρασε την προστατευτική περίφραξη και μπήκε μέσα στη Φοντάνα ντι Τρέβι, προκαλώντας έκπληξη και αντιδράσεις από τους παρευρισκόμενους.

Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δεν περιορίστηκε απλώς στο να δροσιστεί, αλλά άρχισε να κολυμπά μέσα στα νερά του διάσημου σιντριβανιού, κάνοντας ακόμη και «απλωτές», την ώρα που τουρίστες κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η παρέμβαση των αρχών ήταν άμεση, καθώς άνδρες της δημοτικής αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για να απομακρύνουν τη γυναίκα από το μνημείο και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Το περιστατικό προκάλεσε νέο κύμα συζητήσεων γύρω από την προστασία ιστορικών μνημείων της Ρώμης από απρεπείς ή επικίνδυνες συμπεριφορές επισκεπτών.

🚨 Every now and then in Rome, Italy 🇮🇹



At the Trevi Fountain



The very prestigious Darwin Award gets handed out 🏆 pic.twitter.com/Wl5yObZV4M — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 28, 2026

Η Φοντάνα ντι Τρέβι αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Ιταλίας και προστατεύεται αυστηρά από ειδικούς κανονισμούς, που απαγορεύουν την είσοδο των επισκεπτών στο σιντριβάνι, ακριβώς για την αποφυγή φθορών και βανδαλισμών.