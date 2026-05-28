Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη: 611 αφίξεις μέσα σε 16 ώρες

Αριθμούς που θυμίζουν έντονα το καλοκαίρι του 2025 αγγίζουν οι μετανάστες που έφτασαν μόλις σε μια ημέρα στην Κρήτη. Από τις 05.00 τα ξημερώματα έως τις 21.00 το βράδυ της Πέμπτης, οι μετανάστες που έφτασαν με λέμβους στην Κρήτη είναι 611 άτομα.

Πρόκειται για 13 διαφορετικά περιστατικά από την Ιεράπετρα μέχρι την Γαύδο στα οποία επιχείρησαν δυνάμεις του λιμενικού με περιπολικά και ναυαγοσωστικά σκάφη, αλλά και της δύναμης frontex με εναέρια και πλωτά μέσα.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης πήραν μέρος και παραπλέοντα στις λέμβους πλοία, όπως συνέβη λίγο μετά τις 20.00 απόψε όπου πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης περισυνέλεξε 142 αλλοδαπούς από τρεις λέμβους 53 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου τους οποίους μεταφέρει στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο νότιο Ρέθυμνο.

Τελευταίο, έως τώρα, συμβάν 40 μετανάστες που εντοπίστηκαν από παραπλέον πλοίο 44 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου και μεταφερονται από σκάφος του λιμενικού στους καλούς λιμένες Ηρακλείου.

Ο προβληματισμός σε λιμενικό και τοπικές αρχές είναι έντονος καθώς ακόμα δεν έχει μπει το καλοκαίρι και ήδη οι αφίξεις παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι επιβεβαιώνοντας πως η Κρήτη και η Γαύδος, έχουν μετατραπεί σε βασικές πύλες εισόδου μεταναστών από την Αφρική.

Κρήτη Μετανάστες

