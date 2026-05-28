Κρήτη: Αδέρφια επιτέθηκαν με κατσούνες σε μηχανικούς που πήγαν να μετρήσουν οικόπεδο

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δυο μηχανικοί όταν δέχτηκαν επίθεση με κατσούνες κατά τη διάρκεια μέτρησης οικοπεδικής έκτασης. Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο νότιο Ρέθυμνο.



Πρωταγωνιστές κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν δυο αδέρφια τα οποία στην θέα των μηχανικών τους προπηλάκισαν. Ο λόγος της επίθεσης κατά τις ίδιες πληροφορίες των Ρεθεμνιώτικων Νέων ήταν η έκταση την οποία οι ίδιοι μίσθωναν μέχρι πρότινος και την χρησιμοποιούσαν για τα ζώα τους.



Το μισθωτήριο είχε λήξει όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ωστόσο εκείνοι εξακολουθούσαν να την χρησιμοποιούν. Η παρουσία των μηχανικών στο χώρο προκάλεσε την έντονη αντίδραση τους με αποτέλεσμα να τους επιτεθούν με κατσούνες.



Στο σημείο ειδοποιήθηκε και έφτασε κατά τις ίδιες πληροφορίες δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. Οι μηχανικοί εκ των οποίων ένας Ρεθεμνιώτης και ένας από την Αθήνα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.



Οι δυο δράστες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος.



Για το περιστατικό όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των ΡΝ είναι ήδη ενήμερο το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και ο ίδιος ο υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.