MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κρήτη: Αδέρφια επιτέθηκαν με κατσούνες σε μηχανικούς που πήγαν να μετρήσουν οικόπεδο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δυο μηχανικοί όταν δέχτηκαν επίθεση με κατσούνες κατά τη διάρκεια μέτρησης οικοπεδικής έκτασης. Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες  σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο νότιο Ρέθυμνο.

Πρωταγωνιστές κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν δυο αδέρφια τα οποία στην θέα των μηχανικών τους προπηλάκισαν. Ο λόγος της επίθεσης κατά τις ίδιες πληροφορίες των Ρεθεμνιώτικων Νέων ήταν η έκταση την οποία οι ίδιοι μίσθωναν μέχρι πρότινος και την χρησιμοποιούσαν για τα ζώα τους.

Το μισθωτήριο είχε λήξει όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ωστόσο εκείνοι εξακολουθούσαν να την χρησιμοποιούν. Η παρουσία των μηχανικών στο χώρο προκάλεσε την έντονη αντίδραση τους με αποτέλεσμα να τους επιτεθούν με κατσούνες.

Στο σημείο ειδοποιήθηκε και έφτασε κατά τις ίδιες πληροφορίες δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. Οι μηχανικοί εκ των οποίων ένας Ρεθεμνιώτης και ένας από την Αθήνα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι δυο δράστες αντιμετωπίζουν την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για την υπόθεση ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

Για το περιστατικό όπως αναφέρουν οι πληροφορίες των ΡΝ είναι ήδη ενήμερο το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ και ο ίδιος ο υπουργός προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Το τρυφερό μήνυμα και η κοινή φωτογραφία με αφορμή τα γενέθλια του συντρόφου της

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Λίβανος: Εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό σε κατοίκους της Τύρου να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γιώργος Μυλωνάκης: Επέστρεψε στην Ελλάδα από το κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στην Αθήνα οι 17 συλληφθέντες από τη βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 δευτερόλεπτα πριν

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και συνομιλίες για τα πυρηνικά – Αναμένεται η έγκριση Τραμπ

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ο Χάρης Σιανίδης αποχαιρετά τη Γωγώ Μαστροκώστα: “Οι ζωές μας δεν θα είναι ποτέ ξανά οι ίδιες”