MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τι πρέπει να προσέχουμε στη ζέστη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον οργανισμό, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με υγρασία και πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, από τις 11:00 έως τις 17:00, όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο έντονη.

Η σωστή ενυδάτωση αποτελεί το βασικότερο μέτρο προστασίας. Η κατανάλωση άφθονου νερού μέσα στην ημέρα βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγονται τα βαριά γεύματα, το αλκοόλ και η υπερβολική καφεΐνη, καθώς ενδέχεται να επιδεινώσουν την αφυδάτωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή ρούχων. Ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και βαμβακερά υφάσματα επιτρέπουν στο σώμα να «αναπνέει», ενώ το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.

Οι ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας, χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Συμπτώματα όπως ζάλη, πονοκέφαλος, ναυτία ή έντονη κόπωση μπορεί να αποτελούν ενδείξεις θερμικής εξάντλησης και δεν πρέπει να αγνοούνται.

Ζέστη Καλοκαίρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Κώστας Τσουρός: Αύριο είναι το τελευταίο “Το ‘χουμε” της σεζόν και της ιστορίας

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δήθεν λογιστές και υπάλληλοι της ΔΕΗ εξαπατούσαν ηλικιωμένους – Λεία πάνω από 78.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε οδηγό με πιστόλι κρότου μετά από καβγά

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ επέβαλλαν κυρώσεις στο νέο ιρανικό φορέα που ελέγχει τα στενά του Ορμούζ