Τι πρέπει να προσέχουμε στη ζέστη

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον οργανισμό, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με υγρασία και πολύωρη έκθεση στον ήλιο. Οι ειδικοί συνιστούν αυξημένη προσοχή κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, από τις 11:00 έως τις 17:00, όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο έντονη.

Η σωστή ενυδάτωση αποτελεί το βασικότερο μέτρο προστασίας. Η κατανάλωση άφθονου νερού μέσα στην ημέρα βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγονται τα βαριά γεύματα, το αλκοόλ και η υπερβολική καφεΐνη, καθώς ενδέχεται να επιδεινώσουν την αφυδάτωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή ρούχων. Ελαφριά, ανοιχτόχρωμα και βαμβακερά υφάσματα επιτρέπουν στο σώμα να «αναπνέει», ενώ το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.

Οι ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας, χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή. Συμπτώματα όπως ζάλη, πονοκέφαλος, ναυτία ή έντονη κόπωση μπορεί να αποτελούν ενδείξεις θερμικής εξάντλησης και δεν πρέπει να αγνοούνται.