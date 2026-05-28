Οι ΗΠΑ επέβαλλαν κυρώσεις στο νέο ιρανικό φορέα που ελέγχει τα στενά του Ορμούζ

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, του φορέα που ιδρύθηκε από την Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση ‘Οικονομική Οργή’ έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών», έκρινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στην οικονομική πτυχή της επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας–που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Επική Οργή»–από την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου απειλεί επίσης με την επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, διότι θα θεωρηθεί ότι «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης» και «ωφελούνται από υπηρεσίες τους».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

