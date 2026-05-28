Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς

Έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα του πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για κατάχρηση κεφαλαίων σε σχέση με συμβόλαια που ανατέθηκαν από δήμους, όπως ανακοίνωσε ο πολιτικός σχηματισμός.

Τα διαβήματα αυτά «συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του, όμως το ίδιο το Σοσιαλιστικό Κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας» διευκρίνισε σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η πορτογαλική δικαιοσύνη ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να ερευνήσει πράξεις κατάχρησης σε σχέση με ανάθεση διαφόρων συμβολαίων από δήμους και κοινότητες της Λισαβόνας, της Μάφρα και της Οέιρας, επίσης στην περιοχή της πορτογαλικής πρωτεύουσας, καθώς και της Κοΐμπρα, στο κέντρο της χώρας.

Τα συμβόλαια αυτά ανατέθηκαν «κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδηλη ζημία για το δημόσιο ταμείο», εξήγησε η δικαστική αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι διενήργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους.

Στους υπόπτους περιλαμβάνονται ένας πρώην αξιωματούχος των Σοσιαλιστών σε δήμο του διαμερίσματος της Λισαβόνας και ένας σύμβουλος επικοινωνίας του νυν αρχηγού της σοσιαλιστικής αντιπολίτευσης, όπως ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ.

