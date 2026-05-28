Washington Post: Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει για να βάλει το πρόσωπο του προέδρου σε χαρτονόμισμα των 250$

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρεται να άσκησαν πίεση στο γραφείο που είναι υπεύθυνο για την εκτύπωση χρημάτων των ΗΠΑ, να σχεδιάσει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπο του Αμερικανού προέδρου. Σε περίπτωση μία τέτοια πρωτοβουλία υλοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα άτομο εν ζωή απεικονίζεται σε νόμισμα των ΗΠΑ από το 1866.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post, ήδη από το 2025, δύο πολιτικοί διορισμένοι στο Υπουργείο Οικονομικών, ο Αμερικανός θησαυροφύλακας, Brandon Beach, και ο ανώτερος σύμβουλός του, Mike Brown, προέτρεπαν επανειλημμένα το προσωπικό του Γραφείου Χαρακτικής και Εκτύπωσης (Bureau of Engraving and Printing) της υπηρεσίας να προετοιμάσει πρωτότυπα του χαρτονομίσματος, μία κίνηση που σύμφωνα με τους υπαλλήλους προκάλεσε ανησυχίες, καθώς ο υπάρχων ομοσπονδιακός νόμος επιτρέπει μόνο σε αποθανόντες να εμφανίζονται στα χαρτονομίσματα.

Breaking news: Trump administration officials have pressed the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring the president’s portrait, in what would be the first appearance of a living person on U.S. currency in more than 150 years. https://t.co/S8sqdKSB7i — The Washington Post (@washingtonpost) May 28, 2026

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Beach τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο παρέδωσε στο προσωπικό του γραφείου μακέτες του χαρτονομίσματος, συμπεριλαμβανομένης μιας που απεικονίζει το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ στο κέντρο του χαρτονομίσματος των 250$, ανάμεσα στις υπογραφές του Προέδρου και του Υπουργού Οικονομικών, Scott Bessent. Ο καλλιτέχνης που δήλωσε ότι σχεδίασε τη μακέτα δήλωσε ότι είχε μιλήσει με τον Τραμπ σχετικά με αυτό. Ο Βρετανός ζωγράφος, Iain Alexander, είπε ότι ο Τραμπ ενέκρινε αλλαγές στο αρχικό του σχέδιο, όπως την προσθήκη των χρωμάτων της αμερικανικής σημαίας και ενός λογότυπου που τιμά την 250η επέτειο από την ίδρυση της χώρας. «Του αρέσει να με αποκαλεί τον αγαπημένο του Βρετανό καλλιτέχνη», είπε ο Alexander.



Κανένα πρόσωπο εν ζωή δεν έχει εμφανιστεί στο αμερικανικό νόμισμα από το 1866

Κανένα ζωντανό πρόσωπο δεν έχει εμφανιστεί στο αμερικανικό νόμισμα από το 1866, όταν αυτό απαγορεύτηκε μετά την εμφάνιση της εικόνας ενός μεσαίου επιπέδου γραφειοκράτη του Υπουργείου Οικονομικών σε ένα χαρτονόμισμα των πέντε σεντ. Μία νομοθεσία που θα επέτρεπε στον Τραμπ να εμφανιστεί σε χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων εισήχθη στο Κογκρέσο πέρυσι για να τιμήσει την 250η επέτειο της χώρας, αλλά έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα.



Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το τυπογραφείο «προβαίνει στον κατάλληλο σχεδιασμό και τη δέουσα επιμέλεια» σε απάντηση στην προτεινόμενη νομοθεσία. «Σε περίπτωση που αυτή η νομοθετική εντολή υπογραφεί και γίνει νόμος, το Bureau of Engraving and Printing (Υπηρεσία Χαρακτικής και Εκτύπωσης, BEP) προχωρά προληπτικά στην παραγωγή ενός αναμνηστικού χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων, το οποίο θα τιμήσει όπως αρμόζει την 250ή επέτειο της μεγάλης μας χώρας», επισημαίνεται στην δήλωση. Η διευθύντρια του γραφείου εκτύπωσης, Patricia «Patty» Solimene, και άλλα μέλη του προσωπικού εξήγησαν επανειλημμένα στους Beach και Brown ότι υπήρχαν νομικά και διαδικαστικά εμπόδια για την παραγωγή του χαρτονομίσματος και ότι θα χρειαζόταν χρόνια περισσότερο από ό,τι είχαν φανταστεί για να γίνει η επιθυμία τους πραγματικότητα. «Τους είχε πει ότι δεν έχουμε την εξουσιοδότηση να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, και όλοι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν καν συναντηθεί για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα. Συχνά χρειάζονται έξι έως οκτώ χρόνια για την παραγωγή ενός νέου χαρτονομίσματος, ειδικά ενός τόσο υψηλής αξίας», τόνισε ένας από τους υπαλλήλους.



Η διευθύντρια του γραφείου εκτύπωσης μετατέθηκε χωρίς τη θέλησή της

Η Solimene, βετεράνος του Στρατού με 24 χρόνια υπηρεσίας και πρώτη γυναίκα διευθύντρια του γραφείου, είπε ότι μετατέθηκε απότομα από τη θέση της από τη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών στις 27 Απριλίου, γράφοντας την επόμενη μέρα σε ένα email προς τους συναδέλφους της ότι έφευγε με «βαριά καρδιά». Στο αποχαιρετιστήριο email της έγραψε ότι είχε μετατεθεί σε άλλη θέση στο Υπουργείο Οικονομικών και ότι η αποχώρησή της δεν ήταν δική της επιλογή. «Ποτέ δεν θυσίασα τις αξίες ή τον χαρακτήρα μου ή του οργανισμού και πάντα έδινα προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Νομισμάτων των ΗΠΑ και στην αξία που κάθε υπάλληλος προσφέρει στην αποστολή. Η ευθύνη σταμάτησε εδώ», έγραψε. Ωστόσο, δεν ξεκαθάρισε τον λόγο της μετάθεσης.



Χαρτονομίσματα με την υπογραφή Τραμπ και οι δυσκολίες για την απεικόνισή του στα 250$

Η Σολιμέν και το προσωπικό της είχαν συναινέσει σε ένα άλλο αίτημα της κυβέρνησης: να τυπώσουν χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ. Αυτά τα χαρτονομίσματα, τα οποία θα ήταν τα πρώτα στην ιστορία των ΗΠΑ που φέρουν την υπογραφή εν ενεργεία προέδρου, τυπώνονται επί του παρόντος στις εγκαταστάσεις του γραφείου στο κέντρο της Ουάσιγκτον. «Με βάση τη σύσταση του Αμερικανού θησαυροφύλακα Brandon Beach, ο υπουργός Μπέσεντ θα αναγνωρίσει τα ιστορικά επιτεύγματα της μεγάλης μας χώρας και του προέδρου Τραμπ προσθέτοντας την υπογραφή του στο νόμισμα», ανέφερε η δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών.



Παρόλο που κανένας νόμος δεν απαγορεύει την εκτύπωση χαρτονομισμάτων με την υπογραφή του Τραμπ, εμπειρογνώμονες σε θέματα νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η παραγωγή χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων με την εικόνα του προέδρου θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία. Ένας νόμος ορίζει ότι μόνο «αποβιώσαντα πρόσωπα» μπορούν να απεικονίζονται στα αμερικανικά νομίσματα. Ένας άλλος νόμος καθορίζει τις ονομαστικές αξίες που επιτρέπεται να εκδίδει το γραφείο.



Ο Larry R. Felix, πρώην διευθυντής του γραφείου, δήλωσε ότι «ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων δεν επιτρέπεται από το νόμο» χωρίς νόμο του Κογκρέσου. «Ο γραμματέας πρέπει να λάβει την εξουσιοδότηση να το κάνει αυτό», υπογράμμισε, αναφερόμενος στον Bessent. Μια δεύτερη πρόκληση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ότι ο σχεδιασμός και η εκτύπωση οποιουδήποτε νέου χαρτονομίσματος απαιτεί συνήθως εκτεταμένο συντονισμό με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τη Μυστική Υπηρεσία και εταίρους του ιδιωτικού τομέα. Όπως αναφέρει ο Felix χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για να σχεδιαστεί και να παραχθεί ένα χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων με δεκάδες ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που αποτρέπουν την παραχάραξη.



Η προσπάθεια για την έκδοση χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων πραγματοποιείται την ίδια στιγμή με τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να γιορτάσει την 250ή επέτειο της ίδρυσης της Αμερικής, η οποία ξεκινά τον ερχόμενο Ιούλιο. Ο Τραμπ έχει προτείνει την κατασκευή μιας θριαμβευτικής αψίδας ύψους 250 ποδιών στους πρόποδες του Εθνικού Νεκροταφείου του Άρλινγκτον και ενός «Κήπου των Ηρώων» στην Ουάσιγκτον με 250 αγάλματα. Τον περασμένο μήνα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εκδίδει διαβατήρια με την εικόνα και την υπογραφή του Τραμπ για να τιμήσει την επέτειο, μια κίνηση που δεν απαιτούσε ψήφισμα του Κογκρέσου.