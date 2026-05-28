Γεραπετρίτης από Λεμεσό: Η ΕΕ χρειάζεται πολιτική 360 μοιρών

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική «360 μοιρών», με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος προ ολίγου στο άτυπο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ στη Λεμεσό.

Ο υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε «εξαιρετικά κρίσιμες» και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση.

Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καθολικής στήριξης του διεθνούς δικαίου, σημειώνοντας ότι καμία επίθεση κατά πολιτικών υποδομών ή αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη οφείλει να αρθρώσει «ενιαία και ισχυρή φωνή» απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού. Όπως είπε, σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο αναθεωρητισμός προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ανησυχία και οδηγεί στη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών.