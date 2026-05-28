Γιοβάνοβιτς: Να βελτιώσουμε την εικόνα μας στα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία

Η Εθνική Ελλάδας προετοιμάζεται για τα φιλικά με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 4 Ιουνίου και με την Ιταλία στο Παγκρήτιο στις 7 Ιουνίου.

Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν για τα δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια, με τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πριν την πρώτη προπόνηση να μιλάει για τις αναμετρήσεις με Σουηδία και Ιταλία.

«Είναι μια περίοδος δύσκολη είναι αυτή του Ιουνίου. Όλοι οι παίκτες προέρχονται από μια απαιτητική σεζόν με τις ομάδες που έπαιζαν. Θα προσπαθήσουμε σε αυτά τα δυο φιλικά παιχνίδια να δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, με την ίδια σοβαρότητα, όπως πάντα.

Προσπαθώντας να βελτιωθούμε και να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Είναι μοναδική ευκαιρία γιατί Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα έχουμε διαφορετικά ματς και δεν θα έχουμε πολλά για να κάνουμε στις προπονήσεις. Αλλά ίσως είναι μια τελευταία ευκαιρία για να δουλέψουμε ενόψει Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ιβάν Γιοβάνοβιτς

