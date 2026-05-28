Ελβετία: Τρομοκρατικό χτύπημα βλέπει η Αστυνομία για την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό

Τρομοκρατική ενέργεια ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπου τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία, μετά τη σύλληψη ενός υπόπτου σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους.

Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε τον φερόμενο δράστη, έναν 31χρονο με διπλή, ελβετο-τουρκική υπηκοότητα, από το Βίντερτουρ, μια πόλη στα βόρεια περίχωρα της Ζυρίχης. Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 09.30 ώρα Ελλάδας.

Ο Μάριο Φεχρ, διευθυντής ασφαλείας στο καντόνι της Ζυρίχης, περιέγραψε την επίθεση ως μια «απεχθή τρομοκρατική ενέργεια την οποία διαχειρίστηκε πολύ καλά η αστυνομία, η οποία κατάφερε να αποτρέψει κάτι ακόμη χειρότερο από το να συμβεί».

Ο Φεχρ, που έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, μίλησε με εγκωμιαστικά λόγια για μια δασκάλα, η οποία στάθηκε μπροστά από τους μαθητές της για να τους προστατεύσεις προτού ο άνδρας συλληφθεί.

«Υπήρχαν διάφοροι γενναίοι άνθρωποι», τόνισε ο Φεχρ, μεταξύ άλλων η δασκάλα που «συμπεριφέρθηκε με παραδειγματικό τρόπο».

Ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού της Ζυρίχης Μάριους Βέγερμαν είπε πως το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου για διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Το κίνητρο για αυτήν την πράξη πρέπει να αναζητηθεί στον χώρο της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού», επισήμανε ο Βέγερμαν.

Η ελβετική εφημερίδα Blick έγραψε πως έχει στην κατοχή της ένα βίντεο όπου καταγράφεται ο άνδρας να τρέχει εκτός του σταθμού Βίντερτουρ φωνάζοντας “Allahu Akbar”.

Τα τρία θύματα της επίθεσης νοσηλεύονται, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε στο πόδι, ένας άλλος στον λαιμό, ενώ ένας τρίτος άνδρας μαχαιρώθηκε στον μηρό.

