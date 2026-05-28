Φωκίδα: “Για να προστατευτώ χτυπούσα τον λύκο με την γκλίτσα μου για 10 λεπτά” λέει η κτηνοτρόφος που δέχθηκε την επίθεση

«Πάλευα με τον λύκο για 10 λεπτά», λέει η 52χρονη κτηνοτρόφος Ανθούλα, η οποία δέχθηκε επίθεση από λύκο στην περιοχή της Μαγούλας Δωρίδας στη Φωκίδα.

Με πολυετή εμπειρία στην κτηνοτροφία, η 52χρονη Ανθούλα περιγράφει την επίθεση που δέχτηκε από λύκο κοντά σε κατοικημένη περιοχή στη Φωκίδα, όταν ξαφνικά μια συνηθισμένη ημέρα φροντίδας του κοπαδιού, σε στιγμή έντονης αγωνίας και κινδύνου.

Όπως αναφέρει στο newsit.gr, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν λύκο, ο οποίος αρχικά κινήθηκε προς τα πρόβατα, όμως στη συνέχεια στράφηκε απειλητικά προς την ίδια, αναγκάζοντάς την να αντιδράσει άμεσα για να προστατεύσει τόσο τον εαυτό της όσο και το κοπάδι της.

«Για να προστατευτώ, χτυπούσα τον λύκο με την γκλίτσα μου», λέει η 52χρονη κτηνοτρόφος.

«Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Μαγούλας, κοντά στην κατοικημένη περιοχή, ενώ βρισκόμουν μόνη μου με το κοπάδι μου. Αντιλήφθηκα έναν μεγάλο λύκο να πλησιάζει προς τα πρόβατα και όταν φώναξα για να προστατεύσω τα ζώα, εκείνος στράφηκε επιθετικά προς το μέρος μου. Για να αμυνθώ και να προστατευτώ, χρησιμοποίησα τη γκλίτσα που κρατούσα, χτυπώντας τον αρκετές φορές, και ουσιαστικά πάλευα μαζί του για περίπου 10 λεπτά, χωρίς ωστόσο να μου προκαλέσει κάποιον τραυματισμό», τονίζει.

Στη συνέχεια, η ίδια περιγράφει την εικόνα και τη συμπεριφορά του ζώου, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του ήταν έντονα επιθετική και ασυνήθιστη.

«Ο λύκος ήταν μεγαλόσωμος, με ψηλά πόδια, γκρι χρώμα και πιο σκούρα ράχη, ενώ παρουσίαζε επιθετική και ασυνήθιστη συμπεριφορά, γρυλίζοντας, βγάζοντας σάλια και κινούμενος με άλματα. Μετά το περιστατικό απομακρύνθηκε προς την κατοικημένη περιοχή, γεγονός που με ανησύχησε ιδιαίτερα για την ασφάλεια των κατοίκων και όσων κινούνται καθημερινά στην περιοχή».

Τέλος, η κτηνοτρόφος αναφέρεται στην εμπειρία της μετά από δεκαετίες στην κτηνοτροφία και στο γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε αντιμέτωπη με τέτοιο περιστατικό.

«Αμέσως ενημέρωσα συγγενείς και κατοίκους της περιοχής, καθώς θεώρησα ότι υπήρχε κίνδυνος να επιτεθεί και σε άλλον άνθρωπο. Ασχολούμαι με την κτηνοτροφία εδώ και περίπου 30-35 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που βιώνω τέτοιο περιστατικό, παρότι διατηρούμε κοπάδι περίπου 300-350 ζώων στην ίδια περιοχή όλα αυτά τα χρόνια», επισημαίνει.

«Παρά την ένταση της στιγμής, κατάφερα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Θεωρώ το περιστατικό πρωτοφανές για την περιοχή, αν και αναγνωρίζω ότι τα άγρια ζώα, όπως οι λύκοι, αποτελούν μέρος της φύσης και του οικοσυστήματος», καταλήγει η 52χρονη κτηνοτρόφος.