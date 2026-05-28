Μικτά υπηρεσιακά κλιμάκια από αύριο σε Ευζώνους και Κήπους για τις μεγάλες καθυστερήσεις και τις ουρές χιλιομέτρων

Ευρεία σύσκεψη υπό τον ΥΜΑΘ Κωνσταντίνο Γκιουλέκα για την άμεση λήψη μέτρων

Ευρεία σύσκεψη εργασίας συγκάλεσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στους Συνοριακούς Σταθμούς των Κήπων και των Ευζώνων, με λήψη και άλλων μέτρων, σήμερα, Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026, στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι αυξάνεται διαρκώς η τουριστική και εμπορική κίνηση στην χώρα μας και ότι με την κοινοτική Οδηγία για την εξέταση και των βιομετρικών στοιχείων κάθε εισερχόμενου και εξερχόμενου από την χώρα υπάρχουν επιπλέον καθυστερήσεις στους απαραίτητους αστυνομικούς ελέγχους, ο ΥΜΑΘ υπογράμμισε ότι, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, λαμβάνονται διαρκώς μέτρα και ότι η σημερινή σύσκεψη είχε, παράλληλα, ως αντικείμενο και τον απόλυτο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων Φορέων, Οργανισμών και Υπηρεσιών.

Εξετάστηκε λεπτομερώς μια δέσμη νέων μέτρων, με επίκεντρο την περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων πληροφορικής για την ταχύτερη διεκπεραίωση των ελέγχων, καθώς και την εξέταση κατασκευής προσωρινών τεχνικών λύσεων στις υποδομές για τη διευκόλυνση των ροών.

Οι αποφάσεις της σημερινής σύσκεψης μεταφέρονται άμεσα στο πεδίο, καθώς αύριο το πρωί, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ειδικά κλιμάκια με την συμμετοχή στελεχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Αστυνομίας, των Τελωνείων, των αρμόδιων Δήμων θα συναντηθούν στον Συνοριακό Σταθμό των Ευζώνων στις 10 το πρωί και αντίστοιχα στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων στις 12 το πρωί, προκειμένου να εξετάσουν την άμεση εφαρμογή και άλλων μέτρων, όπως αυτά συζητήθηκαν στην σημερινή σύσκεψη.

Στην σύσκεψη συμμετείχαν στελέχη της Διοίκησης, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Αυτοδιοίκησης, και συγκεκριμένα ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Παναγιώτης Αρχοντής, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θάνος Μπέγκας, ο Διευθυντής Τελωνειακής Περιφέρειας Ιωάννης Μάρκοβιτς, ο Διευθυντής Αστυνομίας Δ.Α. Αλεξανδρούπολης Χρήστος Αξής, ο Διευθυντής Αστυνομίας Δ.Α. Κιλκίς Δημήτριος Ντέντας, ο Διοικητής Τ.Δ.Ε. Κήπων Ιωάννης Δεμιράκης, ο Διοικητής Τ.Δ.Ε. Ευζώνων Ιωάννης Πυλαρινός, ο εκπρόσωπος του Δήμου Παιονίας Πλούταρχος Ελευθεριάδης και ο Γενικός Διευθυντής του ΥΜΑΘ Θεοφύλακτος Παπαδόπουλός.