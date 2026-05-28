Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για 86χρονο που έπεσε στο Θερμαϊκό

Φωτογραφία: Intime
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη όταν 86χρονος άνδρας έπεσε στο Θερμαϊκό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για την ύπαρξη ενός 86χρονου ημεδαπού άντρα εντός της θάλασσας, στην περιοχή παλαιάς παραλίας Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, ενώ ο 86χρονος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του από ιδιώτες.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», για περαιτέρω εξετάσεις.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

