ΕΟΔΥ για Έμπολα και Χανταϊό: Ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε

Ανησυχία σε ολόκληρο τον πλανήτη έχουν προκαλέσει οι λοιμώξεις από τον ιό Έμπολα και τον χανταϊό, την ώρα που καταγράφονται συνεχώς νέα κρούσματα.

Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία του Έμπολα εξαπλώνεται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα περιστατικά χανταϊού, που συνδέονται με πρόσφατη έξαρση στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο m/v Hondius.

Ο ΕΟΔΥ δημοσίευσε αναλυτικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις δύο λοιμώξεις, με διευκρινίσεις για το τι είναι οι ιοί, πώς μεταδίδονται, ποια είναι τα συμπτώματα και ποια μέτρα προστασίας συνιστώνται.

Έμπολα: Πάνω από 1.000 κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό

Η επιδημία του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συνεχίζει να εξαπλώνεται, με τις τοπικές υγειονομικές αρχές να κάνουν λόγο για σοβαρές δυσκολίες στον έλεγχο της κατάστασης λόγω:

Ελλείψεων σε υγειονομικές υποδομές, περιορισμένου εξοπλισμού, ένοπλων συγκρούσεων αλλά και καχυποψίας του πληθυσμού απέναντι στις αρχές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Έχουν καταγραφεί 1.011 κρούσματα, 105 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, 233 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ η θνησιμότητα εκτιμάται περίπου στο 23%. Παράλληλα, επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Τα δύο πρώτα αφορούσαν ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τη ΛΔ Κονγκό, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν και εγχώριες μεταδόσεις, μεταξύ των οποίων και σε υγειονομικούς. Ένας από τους ασθενείς κατέληξε.

ΕΟΔΥ: Τι είναι ο ιός Έμπολα και πώς μεταδίδεται

Ο ΕΟΔΥ εξηγεί ότι ο ιός Έμπολα ανήκει στην οικογένεια των ιών Orthoebolavirus και προκαλεί σοβαρή ιογενή λοίμωξη με υψηλή θνητότητα. Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από 2 έως 21 ημέρες.

Τα βασικά συμπτώματα

αιφνίδιος πυρετός,

έντονη αδυναμία,

μυαλγίες και αρθραλγίες,

πονοκέφαλος,

ναυτία και έμετοι,

διάρροια,

κοιλιακό άλγος,

αιμορραγικές εκδηλώσεις σε σοβαρές περιπτώσεις

Πώς μεταδίδεται

Ο ιός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων ή ζώων, αλλά και μέσω μολυσμένων αντικειμένων και επιφανειών.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει ότι: Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για όλα τα στελέχη του ιού, υπάρχει εμβόλιο μόνο για το στέλεχος Zaire ebolavirus, ενώ για το στέλεχος Bundibugyo δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο.

Ο οργανισμός σημειώνει επίσης ότι ο κίνδυνος για τους ταξιδιώτες παραμένει χαμηλός όταν τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης, ενώ ο κίνδυνος πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο θεωρείται χαμηλός.

Χανταϊος: Αυξήθηκαν στα 13 τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο m/v Hondius

Ανησυχία προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων χανταϊού που συνδέονται με πρόσφατη έξαρση στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο m/v Hondius. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ανέρχονται πλέον σε 13. Ο ΕΟΔΥ εξηγεί ότι ο ιός ανήκει σε οικογένεια ιών που μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά.

ΕΟΔΥ: Συμπτώματα, μετάδοση και πρόληψη για τον Χανταϊό

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα πρώτα συμπτώματα της λοίμωξης μπορεί να μοιάζουν με γρίπη ή Covid-19, γεγονός που δυσκολεύει την έγκαιρη αναγνώρισή της.

Συχνότερα συμπτώματα είναι:

Πυρετός,

κόπωση,

μυϊκοί πόνοι,

πονοκέφαλος,

ρίγη,

ναυτία,

αναπνευστική δυσχέρεια

Ανάλογα με το στέλεχος, ο ιός μπορεί να προκαλέσει:

Αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο,

ή σοβαρό καρδιοαναπνευστικό σύνδρομο με θνητότητα που φτάνει περίπου το 38%.

Πώς μεταδίδεται

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο τρωκτικών, συχνά μετά από εισπνοή μολυσμένων σωματιδίων σκόνης σε κλειστούς χώρους.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά:

Αποφυγή επαφής με τρωκτικά και περιττώματα,

σωστή αποθήκευση τροφίμων,

καλό αερισμό κλειστών χώρων,

συχνό πλύσιμο χεριών,

ιδιαίτερη προσοχή σε δραστηριότητες όπως κατασκήνωση και διαμονή στην ύπαιθρο

Ο οργανισμός υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος για τους ταξιδιώτες παραμένει πολύ χαμηλός και ότι η νόσος δεν συνδέεται με τα συνηθισμένα τουριστικά ταξίδια ή τις κλασικές κρουαζιέρες αναψυχής. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο κίνδυνος πανδημίας θεωρείται εξαιρετικά χαμηλός.