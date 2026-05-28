Μάρκος Σεφερλής για τον γιο του: Όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο όμορφος γίνεται ο κόσμος γύρω μου

Τα 22α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, ο γιος του Μάρκου Σεφερλή και της Έλενας Τσαβαλιά, Χάρης.

Ο κωμικός έκανε μία ανάρτηση στα social media για την ξεχωριστή μέρα, υπογραμμίζοντας πόσο άλλαξε η ζωή του από τότε που γεννήθηκε ο γιος του και ότι διαρκώς ομορφαίνει. Την ίδια στιγμή ευχαρίστησε τόσο το παιδί του για όσα του έχει χαρίσει, όσο και τη σύζυγό του και εξέφρασε την αγάπη του για εκείνον.

Στέλνοντας τις ευχές του και δημόσια στον γιο του, έγραψε στην ανάρτησή του: «Και όσο μεγαλώνεις, τόσο πιο όμορφος γίνεται ο κόσμος γύρω μου. Είκοσι δύο χρόνια. Είκοσι δύο χρόνια διαφορετικά από τα προηγούμενα 36 που είχα ζήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τη στιγμή που γεννήθηκες. Και τα άλλαξες όλα. Σ’ ευχαριστώ γιε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα. Και βέβαια, ένα τεράστιο ”Ευχαριστώ” στη μανούλα σου γιατί αν δεν ήταν εκείνη, δεν θα σου έγραφα τώρα αυτό το μήνυμα. Σ’ αγαπώ ως το φεγγάρι και πίσω ξανά».

