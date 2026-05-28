Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε γέφυρα σήμανσης και έπεσε σε μάντρα – Ένας τραυματίας

Συναγερμός σήμανε σε Πυροσβεστική και Αστυνομία στη Λάρισα για μεταλλική γέφυρα σήμανσης που κατέρρευσε όταν φορτηγό τη χτύπησε με την καρότσα που δεν ήταν ασφαλισμένη.



Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Βόλου στο ύψος της Express Service και όπως μεταδίδει το thessaliatv.gr, αμέσως μετά τη σύγκρουση του φορτηγού με τη γέφυρα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, καβάλησε το κράσπεδο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.



Το βαρύ όχημα κατέληξε σε μαντρότοιχο επιχείρησης αφού παρέσυρε και σταθμευμένα ΙΧ που βρίσκονταν στη μάντρα αυτοκινήτων.



Πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, απεγκλώβισαν τον οδηγό τον οποίο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στο εφημερεύον ΓΝΛ σοβαρά τραυματισμένο.



