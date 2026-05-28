Οδηγός αυτοκινήτου έπεσε σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ – Δύο τραυματίες στο τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 19.00 το απόγευμα της Πέμπτης (28/5/26) στη λεωφόρο Αθηνών, με έναν οδηγό αυτοκινήτου να πέφτει σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Το περιστατικό καταγράφηκε την ώρα που το όχημα επιχειρούσε να να κάνει στροφή προς την περιφερειακή Αιγάλεω.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr το αυτοκίνητο χτύπησε τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που με τη σειρά τους, έπεσαν πάνω σε φορτηγάκι, που κινούταν στην ίδια κατεύθυνση με εκείνους στη λεωφόρο Αθηνών. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Αθήνα

