Θεσσαλονίκη: Ξεπέρασε τους 35 βαθμούς το θερμόμετρο στη Σίνδο – Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Φωτογραφία: Intime
Νέα μικρή αύξηση σημείωσε η θερμοκρασία στη χώρα σήμερα Πέμπτη 28 Μαΐου, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμη μέρα.

Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35°C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στους σταθμούς της Σίνδου βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης και των Γιαννιτσών, όπου έφτασε τους 35.7οC.

Στον χάρτη του σχήματος απεικονίζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα έως τις 16:40 ώρα Ελλάδας της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026. Στον πίνακα εντός του σχήματος παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30οC σε 156 σταθμούς του δικτύου (περίπου το 27% του συνόλου).

